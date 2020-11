Mission Impossible 7 : Simon Pegg est étonné que Tom Cruise soit toujours vivant

La co-star de « Mission Impossible », Simon Pegg, a révélé à quel point il est effrayant de voir Tom Cruise exécuter ses cascades. Le comédien est même étonné que Tom Cruise soit encore vivant à ce jour.

Mission Impossible pour Tom Cruise

Tom Cruise est un acteur réputé pour faire lui-même ses cascades. Il est célèbre pour prendre lui-même les risques et proposer ses propres figures et ses propres scènes d'action. À chaque film Mission Impossible il décide de pousser le vice encore plus loin, en proposant des cascades de plus en plus dangereuses. Aujourd'hui âgé de 58 ans, il ne démérite pas, et pousse ses capacités physiques toujours plus loin. Un travail impressionnant qui ne manque pas d'étonner Simon Pegg, autre acteur récurrent de la saga.

Simon Pegg a rejoint la franchise Mission Impossible à l'occasion du troisième épisode, réalisé par J.J Abrams. Depuis, il campe Benji Dunn dans chaque volet de la saga, et assiste aux cascades toujours plus dingues de Tom Cruise. En ce moment, le tournage de Mission Impossible 7 est en cours. Et on ne peut s'empêcher d'imaginer ce que nous réserve le comédien. Après son escalade sur le plus haut bâtiment du monde à Dubaï, après son apnée impressionnante, et après sa cascade sur l'aile d'un avion, on se demande comment Tom Cruise peut encore hisser la barre.

Simon Pegg effrayé par les cascades de Tom Cruise

Si les cascades sont autant impressionnantes, c'est également parce qu'elles sont très dangereuses. Si le rendu final en met plein les yeux, il ne faut pas oublier que Tom Cruise prend des risques incommensurables pour donner le plus de réalisme possible à ses scènes d'action. La nature risquée de ces séquences inquiète même Simon Pegg, qui se demande comment Tom Cruise peut encore être vivant aujourd'hui. Lors d'une interview sur la chaîne YouTube Team Coco, Simon Pegg a révélé la peur qui l'anime quand il observe Tom Cruise réaliser ses cascades :

Quand vous le regardez faire ses cascades, je me ronge les ongles, il y a un réel sentiment de péril, parce que vous savez que c'est lui. Puis, vous savez qu'il a survécu parce que vous l'entendez le lendemain en interview. Quand on le regarde faire, on ne sait pas s'il va survivre.

Malgré les conditions actuelles relatives à la pandémie de Covid-19, le tournage de Mission Impossible 7 se poursuit. Outre les retours de Tom Cruise et Simon Pegg, Christopher McQuarrie reprend la réalisation pour la troisième fois consécutive, tandis que le reste du casting se compose notamment de Vanessa Kirby, Ving Rhames, Rebecca Ferguson et la française Pom Klementieff. Pour le moment, on ne sait encore rien de l'intrigue, mais on sait cependant que Tom Cruise fait encore des cascades de dingue, puisqu'il a récemment été aperçu sur le toit d'un train lancé à pleine vitesse. Ça promet !