Mission Impossible 7 : Tom Cruise détaille les heures précédant "la cascade du siècle"

Dans Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1, Tom Cruise réalise, à date, la cascade la plus impressionnante et la plus dangereuse de sa carrière. Tout simplement, se jeter en moto depuis une paroi rocheuse dans le vide, descendre quelques secondes en chute libre puis ouvrir son parachute. À voir la séquence dans le film, calée entre d'autres grands moments de bravoure, on croirait presque que c'était un jour de tournage comme un autre pour l'acteur et producteur. On se tromperait ? Pas vraiment, puisque Tom Cruise lui-même a expliqué au micro de Variety, que c'était "un jour normal pour lui".

(Ce matin-là) les choses étaient plutôt calmes, rien de particulier. Un jour normal pour moi. On se réveille, et je me souviens que ce matin-là McQuarrie et moi on est arrivés sur le plateau, comme d'habitude on a parlé de l'histoire et des personnages, vraiment on est resté dans l'ordinaire - enfin, autant que possible. On savait ce qu'on devait faire. Je me souviens arriver le matin et la rampe était gelée. D'ailleurs, on voit dans le making-of quand je saute de l'hélicoptère pour tester le vent que l'équipe est en train d'enlever la glace de la rampe. On y va calmement et avec assurance, sans rien changer.