Mission Impossible 7 : Tom Cruise nous plonge dans les coulisses de la cascade du siècle

Pour "Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1", septième opus de la saga d'action menée par Tom Cruise, l'acteur a exécuté une cascade inédite, impliquant une moto et un saut dans le vide depuis une paroi rocheuse. Une performance unique dont on peut découvrir les coulisses dans des images stupéfiantes.

Rien d'impossible pour Tom Cruise

L'acteur et producteur Tom Cruise l'avait annoncé, Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1 offrira un spectacle d'action inédit, avec en particulier une cascade monumentale. Après s'être envolé dans un avion de chasse pour les cabrioles aériennes de Top Gun : Maverick, il sera en effet de retour le 12 juillet 2023 pour un nouvel opus de sa saga d'espionnage, dans laquelle il a pris l'habitude de nous offrir des cascades toutes plus spectaculaires les unes que les autres.

Des sommets dans les longs-métrages qui sont autant d'outils de promotion très efficaces, ce que le réalisateur Christopher McQuarrie et Tom Cruise ont bien compris.

Tournage de Mission : Impossible - Rogue Nation ©Paramount Pictures

Pour ce nouveau film, ils ont donc vu très grand et décidé de repousser encore les limites. Comme on le découvre à la fin de la bande-annonce de Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1, le célèbre agent Ethan Hunt saute à moto du haut d'une montagne, avant de s'en détacher pour une chute libre vertigineuse. C'est la fabrication de cette séquence que les studios Paramount ont dévoilée dans une vidéo de 9mn, qui explore en détail les coulisses de cette cascade inédite (vidéo en tête d'article).

Risque maximum pour cascade inédite

"Pendant la chute, si on se dégage pas bien, si on reste accroché à la moto, si on n'ouvre pas le parachute, c'est fini." C'est par ces mots que Miles Daisher, coach de base jump, introduit la cascade à moto que s'apprête à exécuter Tom Cruise pour ce Mission : Impossible 7. En quelques mots : foncer à moto sur une rampe, sauter, se dégager de la moto, tomber en chute libre et enfin ouvrir son parachute. Plusieurs voix le soulignent dans la vidéo, il y a une multitude d'éléments à prendre en compte, et il suffit de pas grand chose pour que la situation tourne au drame...

Tournage de Mission : Impossible 7 ©Paramount Pictures

Une préparation dantesque

Pour réaliser ce saut - que l'acteur a exécuté six fois -, il a fallu d'abord le simuler. Attaché à un câble, Tom Cruise s'envole d'une rampe au-dessus d'une carrière remplie de cartons pour réceptionner la moto. Une simulation qui, répétée plusieurs fois, permet de trouver la bonne trajectoire, le bon angle, la bonne vitesse, l'emplacement des drones, etc.. Avant ça, l'acteur s'est entraîné à la chute libre, effectuant 500 sauts en parachute au total. Il s'est aussi entraîné à la conduite d'une motocross, afin d'exécuter parfaitement le saut dans le vide depuis la rampe. Pour s'y préparer, il a exécuté la bagatelle de 13 000 sauts à moto.

Au final, la cascade est à couper le souffle, et la vidéo témoigne d'une tension palpable pour le premier essai. Attentif au moindre détail, Tom Cruise prend visiblement du plaisir à défier la mort, puisque c'est avec un grand sourire aux lèvres qu'on le voit prendre part à chaque étape de la fabrication de cette cascade de Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1. S'il a terminé ce tournage sain et sauf, on ne peut pas en dire autant des motos utilisées pour la cascade, qu'on voit mal survivre à cette très longue chute...