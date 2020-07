Mission Impossible 7 : Tom Cruise négocie une nouvelle règle pour reprendre le tournage

L’équipe de production de "Mission Impossible 7" a été autorisée à reprendre le tournage du film sans avoir à respecter la quarantaine de deux semaines normalement imposée aux arrivants de pays étrangers. Et Tom Cruise y est pour beaucoup. Le septième long-métrage de la saga est attendu pour le 17 novembre 2021 dans les salles.

Mission Impossible 7 : un impressionnant casting

On ne sait pour l’instant rien de l’histoire de Mission Impossible 7. L’action reprendra vraisemblablement après les événements du sixième film, Fallout. Peut-être reverra-t-on encore le personnage de Solomon Lane, sans doute incarcéré après que sa tentative de faire exploser une bombe a été avortée par l’équipe de Mission Impossible. Mais l’intrigue du nouveau film devrait faire la place à un tout nouvel antagoniste.

Au contraire de l’intrigue, pour ce qui est de la distribution, elle est entièrement connue, et Mission Impossible 7 s’est doté d’un impressionnant casting. En ce qui concerne les acteurs déjà vus dans la saga, on retrouvera Ving Rhames, le seul acteur présent dans les six premiers films avec Tom Cruise, dans la peau de Luther. Simon Pegg, alias Benji, et Rebecca Ferguson, l’interprète d’Ilsa Faust, reviendront aussi. Introduits dans le dernier opus, Vanessa Kirby et Angela Bassett feront aussi leur retour. Comme annoncé il y a plusieurs mois, même Henry Czerny retrouvera le personnage de Kittridge, absent depuis le premier film. Du côté des nouveaux venus, Mission Impossible 7 a une nouvelle fois recruté du lourd. Hayley Atwell et Pom Klementieff, respectivement connues pour leur rôle de Peggy Carter et Mantis dans le MCU, joueront dans les deux prochains films, tout comme Shea Whigham. Esai Morales a aussi signé pour interpréter le principal méchant dans Mission Impossible 7 et 8, remplaçant ainsi Nicholas Hoult, qui a dû renoncer au rôle à cause d’un conflit de calendrier.

Tom Cruise a négocié une nouvelle règle

Ces dernières semaines, quelques films ont annoncé avoir repris ou vouloir reprendre leur tournage d’ici peu. Parmi eux, Jurassic World : Dominion, aussi filmé en Grande-Bretagne, a repris son tournage. Comme nous vous l’annoncions il y a quelques semaines, l’équipe du film a dû respecter de strictes règles de prévention pour ne pas risquer de propager le virus. Mais, selon Variety, les membres de la production de Mission Impossible 7 n’auront pas à respecter les mêmes règles. Alors que toute l’équipe de Jurassic World 3 a dû être confinée pendant deux semaines à son arrivée sur le sol britannique, celle de Mission Impossible 7 n’aura pas besoin de suivre cette règle. Selon le média américain, Tom Cruise lui-même s’est entretenu avec le secrétaire à la culture britannique, Oliver Dowden, pour mettre en place un nouveau plan pour les grosses productions cinématographiques en Grande-Bretagne. Les équipes de productions venant en Angleterre pour mettre en boîte des films ou des projets pour la télévision qualifiés de britanniques par le British Film Institute n’auront ainsi plus à respecter de quarantaine pendant deux semaines. Alors qu’ils comptaient reprendre le tournage en Septembre, on ne sait pas encore s’ils changeront de plan pour recommencer plus tôt, mais les équipes de Mission Impossible 7 devraient bien reprendre la production du film en Grande-Bretagne avant de s’envoler vers d’autres destinations. Si tel est le cas et que le tournage se déroule bien, on devrait bien pouvoir découvrir le septième film sur les aventures d’Ethan Hunt le 17 novembre 2021, et le huitième, qui sera tourné à la suite, le 2 novembre 2022.