Mission Impossible 7 : Tom Cruise pique une colère folle sur le tournage

Tom Cruise tient à la franchise Mission : Impossible et elle le lui rend bien. L'acteur a un cadre dans lequel il peut continuer de briller comme héros du cinéma d'action, tout en enchaînant les succès populaires. Son investissement est impossible à remettre en question. Le tournage du septième opus est toujours en cours, après un retard pris à cause de la crise sanitaire. Christopher McQuarrie reste à la réalisation pour celui-ci et le prochain, qui sont tournés coup sur coup.

On ne sait pas grand chose de l'intrigue, si ce n'est une petite liste de pays dans lesquels l'équipe a posé ses caméras. Comme n'importe quelle production, celle de Mission : Impossible 7 a été mise en pause ces derniers mois. En début d'année, un passage en Italie a posé problème à cause de la propagation spectaculaire de l'épidémie chez nos voisins italiens. Cet été, Tom Cruise himself essayait de trouver des solutions pour que l'équipe reprenne son boulot. Depuis, on a vu avec des images du tournage que les choses étaient rentrées dans l'ordre, avec des nouvelles règles pour que tout le monde travaille en sécurité.

Il semblerait qu'elles ne soient pas intégrées par tout le monde, si l'on en juge par un enregistrement sonore dévoilé par le tabloïd britannique The Sun. On entend dessus un Tom Cruise très énervé qui s'en prend à deux membres de l'équipe visiblement trop proches :

Ils font de nouveau des films à Hollywood grâce à nous. Parce qu'ils croient en nous et en ce que nous faisons. Je suis au téléphone avec tous les p*** de studios tous les soirs, avec les compagnies d'assurance, les producteurs, et ils nous regardent pour voir comment on fait des films. Nous créons des milliers d'emplois, bande de c*** ! Je ne veux plus jamais revoir ça. Jamais ! Et si vous ne pouvez pas faire ça vous êtes virés, et que je ne vous vois pas faire ça encore ou vous serez mis à la porte. Et tout le monde dans l'équipe le sait.

Pas d'excuses. Vous devez penser aux gens qui sont en train de perdre leur p*** de maison parce que notre industrie ne fonctionne pas. Ce n'est pas vous qui allez mettre de la nourriture sur leur table ou payer leurs études à l'université. C'est avec ça que je dois dormir toutes les nuits. L'avenir de cette p*** d'industrie ! Alors je suis navré, mais je ne veux plus de vos excuses. Je vous l'ai dit, je le redis, et maintenant je veux que vous le fassiez, si vous ne le faites pas, vous êtes virés. Nous n'arrêterons pas ce p*** de film. C'est clair ? Si je vous revois faire ça, vous êtes virés. Est-ce que je suis clair ? Vous comprenez ? Cette responsabilité que vous avez ? J'en appelle à votre bon sens et si vous ne pouvez pas être raisonnables et que je ne peux pas comprendre votre logique, vous serez dégagés.