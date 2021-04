Mission Impossible 7 : Tom Cruise sur un train sauve un membre de l'équipe lors d'une cascade

Christopher McQuarrie partage une nouvelle image de "Mission Impossible 7" avec Tom Cruise en train d'effectuer une énième cascade dont il a le secret. La star sait aussi se montrer héroïque quand il n'est pas dans son rôle, puisqu'il est venu en aide à un membre de l'équipe lors de cette fameuse scène.

Mission Impossible 7 : la saga n'a pas dit son dernier mot

Les fans de cinéma d'action peuvent suivre depuis des années des grosses franchises qui tiennent leur rang. Fast and Furious, James Bond, John Wick et forcément Mission : Impossible. Cette dernière est un écrin sur-mesure pour la star Tom Cruise, qui s'éclate à faire des cascades dépassant l'entendement. Le personnage d'Ethan Hunt n'est pas près de prendre sa retraite. Christopher McQuarrie a signé pour réaliser deux épisodes supplémentaires. Le premier, qui sera Mission : Impossible 7, doit arriver dans nos salles le 25 mai 2022. Prévu pour cette année, il a été repoussé à cette date ultérieure qui nous semble tellement loin. Tom Cruise sera toujours entouré de Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby, puis de Hayley Atwell et Pom Klementieff, nouvelles venues dans la saga.

Le scénario de ce prochain opus reste encore mystérieux. Il sera normalement connecté à celui du huitième car les deux films sont tournés l'un après l'autre. À défaut de savoir grand chose sur la narration, on se contente d'images tirées de la production. Plusieurs aperçus ont permis de nous rassurer sur le fait que des scènes d'action folles vont encore être au centre. Que serait Mission : Impossible sans ces moments déments où Tom Cruise/Ethan Hunt se met dans des situations improbables ? On se souvient d'une vidéo dans laquelle l'équipe était en train de tourner, en Norvège, sur le toit d'un train en marche. Christopher McQuarrie nous redonne des nouvelles de cette scène avec un cliché publié sur son compte Instagram.

Le héros, en mauvaise posture, s'accroche au wagon alors que le véhicule semble lancé à pleine vitesse. On dira qu'on a connu plus impressionnant dans les autres épisodes. À titre de comparaison, on se souvient qu'il s'est déjà accroché à un avion en train de décoller (Rogue Nation) ou encore à un hélicoptère en plein vol (Fallout). On se souvient aussi qu'il a donné le vertige au public lors d'une folle ascension du Burj Khalifa (Protocole Fantôme).

Après tout ça, ce n'est pas une cascade sur un train qui va lui faire peur. Comme le note le réalisateur, ce plan a cette fois été capté en Grande-Bretagne (plus précisément dans le Yorkshire du Nord). On ne comprend pas trop pourquoi l'équipe filme à nouveau sur un train, alors qu'elle l'a déjà fait en fin d'année 2020, en Norvège.

Tom Cruise, héros en toutes circonstances

Pour filmer les cascades, les membres de l'équipe doivent aussi se mettre dans des positions inhabituelles. Lors de cette scène sur le train que l'on vient d'évoquer, un caméraman s'est fait une petite frayeur. Comme le rapporte le Daily Mail, le concerné a perdu l'équilibre, ce qui l'a fait tomber. Face à lui, Tom Cruise est intervenu pour le retenir et l'aider à ne pas se blesser. Heureusement, les deux étaient attachés par des harnais, ce qui a probablement empêché qu'un drame ne survienne. Même si les scènes d'action sont spectaculaires, toutes les précautions sont prises pour prévenir les accidents. Comme le montre des images, Tom Cruise a apporté son aide au caméraman sous les yeux de sa partenaire de jeu, Hayley Atwell. A priori, personne n'a été blessé. Plus de peur que de mal, donc.