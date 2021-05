Mission Impossible 7 : une nouvelle image folle de Tom Cruise dévoilée

Tom Cruise ne fait rien comme les autres et le prouve encore au travers d'une nouvelle image de "Mission : Impossible 7" sur laquelle il s'accroche à un train. Une journée normale dans la vie de l'acteur, sommes-nous tentés de dire.

Mission Impossible 7 : Ethan Hunt revient dans un an

Même une pandémie ne peut pas stopper Tom Cruise. La star continue de voir en la saga Mission : Impossible le véhicule parfait pour s'ériger en patron du cinéma d'action. Il s'en donne les moyens, avec des cascades de plus en plus folles à chaque épisode. Le prochain et septième film est toujours réalisé par Christopher McQuarrie, à qui l'on doit les deux derniers en date. Un metteur en scène qui affiche une belle complémentarité avec Tom Cruise et il a ainsi toute notre confiance pour continuer de mener la saga.

Au casting, c'est un mélange entre anciens (Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby) et nouveaux (Hayley Atwell et Pom Klementieff), pour une intrigue dont on ignore encore les lignes principales. Nous avons néanmoins pu suivre le tournage lors de plusieurs aperçus dans différents pays. Parasitée par la crise sanitaire, la production a forcément pris du retard. La sortie de Mission : Impossible 7 est désormais calée au 25 mai 2022.

Une nouvelle image dans l'esprit de la saga

Grâce à des photos et vidéos volées sur le tournage, on sait déjà que le film va contenir une grande scène d'action sur un train. On voit arriver à des kilomètres le grand moment de bravoure bâti autour de Tom Cruise. C'en est presque dommage qu'il soit trop montré en amont, même si cet avant-goût ne vaut pas la séquence finale avec la magie du montage qui sublime le tout. Puisqu'on en a déjà beaucoup vu sur ce point, la promotion insiste avec une image inédite publiée dans le célèbre magazine Empire. Un cliché hallucinant avec un Tom Cruise en costard qui se tient debout accroché fièrement à la locomotive.

Mission : Impossible 7 ©Paramount Pictures

L'esprit Mission : Impossible est respecté, il n'y a rien à redire. Le blockbuster fait la une du prochain numéro d'Empire avec une autre photo dévoilée sur la couverture. Cette fois, Tom Cruise conduit une moto dans une cascade d'ampleur que l'on a déjà pu apercevoir. Espérons que ces images annoncent l'arrivée prochainement d'une première bande-annonce. À un an de la sortie du film, c'est probablement un peu prématuré, mais autorisons-nous le droit de rêver !