Mission Impossible 8 : les adieux de Tom Cruise à Ethan Hunt ?

Et si Tom Cruise disait stop ? Avec six films "Mission : Impossible" déjà au compteur et les 7e et 8e opus prévus pour 2023 et 2024, l'acteur et producteur de la franchise aura mené des aventures et des cascades dangereuses aux quatre coins du monde depuis 1996. Et il se murmure que "Mission : Impossible 8" pourrait être son dernier dans la peau d'Ethan Hunt.

M:I 7 et 8, production impossible... C'est une nouvelle qui apparaît furtivement dans un article de Variety, qui porte sur la très difficile production du Mission : Impossible 7, considérablement impactée par la pandémie de Covid. Avec un budget qui a explosé pour atteindre les 290 millions de dollars, toujours plus de séquences d'action hors-norme, chronophages et coûteuses, des changements de lieux et donc de scénario dictés par la situation sanitaire, la production des prochains films M:I a tout du chemin de croix. Au point d'en éloigner son producteur et acteur principal Tom Cruise ? Tournage Mission : Impossible 7 © ABACA PRESS Un diptyque pour un départ de la franchise ? Il est ainsi révélé que le plan des Mission : Impossible 7 et 8 serait d'offrir un "départ" mémorable à Ethan Hunt, l'iconique agent de la saga. Selon une source proche de la production, ces deux films formant "le point culminant" de la série de films, inaugurée en 1996. Mission : Impossible 7 doit se conclure sur un cliffhanger, et Mission : Impossible 8 en prendre la suite directe. C'est une des raisons pour laquelle la production des deux films était initialement planifiée pour être simultanée. Après le bouleversement des calendriers de production et des sorties, les nouvelles dates de sortie sont maintenant arrêtées au 12 juillet 2023 et au 26 juin 2024. Ce nouvel agenda correspondrait par ailleurs au désir de Tom Cruise de terminer la production du 8e film avant la sortie du 7e, pour s'assurer que la transition entre les deux soit la plus parfaite possible. À ce stade, il est prématuré d'émettre autre chose qu'une pure hypothèse sur l'avenir d'Ethan Hunt dans la franchise Mission : Impossible. Mais avec une production casse-tête pour ces deux films, le projet inédit de tournage d'un film dans l'espace, le temps restant de Tom Cruise dans la peau du personnage pourrait bien être compté. L'acteur et producteur de la franchise aura 62 ans en 2024, et ce sera peut-être le moment pour lui de confier le rôle principal de la franchise à un autre personnage...