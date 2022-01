Tom Cruise s'envolera pour l'espace en 2023

Alors qu'on avait jusque là que très peu d'informations sur le projet de film tourné dans l'espace avec Tom Cruise, Variety a rapporté que le projet était bien en développement chez Universal. Une date de tournage spatial commence à se dessiner, et un premier élément de scénario a été dévoilé.

Le départ de Tom Cruise pour l'espace se précise

C'est une configuration de production inédite et particulièrement intéressante à suivre. Le projet d'un film tourné dans l'espace, avec Tom Cruise devant et Doug Liman derrière la caméra, a été initialement annoncé en mai 2020, avec un décollage en 2021. Depuis, silence radio ou presque. Sans surprise, le projet a pris du retard, et de son côté, Tom Cruise a été occupé à d'autres projets. Principalement la sortie de Top Gun : Maverick, maintenant prévue pour le 25 mai 2022, et la poursuite de la franchise Mission : Impossible avec la production de deux nouveaux films.

Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Récemment, la date de sortie de Mission : Impossible 7 a été repoussée à juillet 2023, et en conséquence la sortie de Mission : Impossible 8 à juin 2024. Des bouleversements de calendrier qui sont liés au désordre créé par la pandémie de COVID, mais pas seulement. En effet, avec une partie de tournage qui doit se dérouler à bord de l'ISS, les enjeux d'organisation sont tout autres que savoir si les salles seront ouvertes ou si on ne va pas créer un embouteillage entre blockbusters.

Des informations de scénario et un tournage bien prévu

On apprend dans un article de Variety, qui a ses sources chez Universal, la société de production qui organise le projet avec SpaceX et la NASA, qu'un tournage est bien planifié durant l'année prochaine. Et que ce sera la prochaine grosse sortie au cinéma pour Tom Cruise après Mission : Impossible 8. Par ailleurs, le film se tournera principalement sur la Terre et ne sera pas un film de science-fiction. Plutôt un film d'aventure où un homme malchanceux se trouvera être le seul dans la position à pouvoir sauver la planète.

©ESA

Évidemment, ce tournage dans l'espace sera historique, mais impossible d'en faire un marketing et une promotion classique. Pour tourner dans l'ISS, il va falloir y arriver, et donc effectuer un trajet spatial grâce au lanceur et à la capsule de SpaceX. Un trajet qui n'est pas "commandé" par SpaceX, mais par une autre société privée : Axiom Space. Il est tout à fait envisageable de garder une production classique la plus secrète possible. Mais c'est beaucoup plus compliqué, étant donné la longueur de la procédure et sa complexité, d'en faire de même dans l'espace.

La société Axiom Space a été annoncée participante au projet en juin 2020 par l'administrateur de la NASA. Et si l'on regarde les vols prévus d'Axiom Space, on peut en déduire lequel emmènera théoriquement Tom Cruise dans l'espace. Après plusieurs reports, le premier vol de l'entreprise, AX-1, devrait décoller le 31 mars 2022. En plus d'un astronaute américain vétéran et d'un pilote israélien, deux "touristes" prendront les deux places restantes. Un équipage dont on connaît les noms depuis janvier 2021.

Le planning d'Axiom Space à surveiller de près

Le second vol prévu, AX-2, c'est celui qui nous intéresse, prendrait place pour le moment au premier trimestre 2023. Et étrangement, on ne connaît pour le moment que deux des quatre voyageurs, l'astronaute Peggy Whitson et le pilote John Shoffner. Le troisième passager sera le gagnant de l'émission Qui veut devenir un astronaute ?, qu'on pourra voir courant 2022. Et c'est logiquement à l'issue de la diffusion de ce programme/concours de télé-réalité qu'on connaîtra son nom. Mais, en revanche, pourquoi garder secret le nom du quatrième passager ? S'agirait-il donc d'une célébrité comme, par exemple, Tom Cruise ? L'absence d'information sur ce quatrième passager, pour un vol déjà bien avancé dans sa préparation, augmente très sensiblement cette possibilité.

Seule complexité de cette hypothèse, c'est qu'il n'y aurait plus de place pour Doug Liman sur le vol AX-2. Un troisième vol et un quatrième vol d'Axiom Space sont au planning en 2023, mais on ne connaît aucun détail de ceux-là. Et étant donné la complexité de l'organisation des vols spatiaux, rien ne dit qu'ils pourront emmener les deux hommes dans les temps pour que le film puisse sortir en 2024, à la suite donc de Mission : Impossible 8. Les prises de vue pourraient-elles être réalisées à distance avec le réalisateur resté au sol ? Dans tous les cas, si le planning est tenu et qu'il soit seul ou accompagné de Doug Liman, Tom Cruise partira bien pour l'ISS en 2023 !