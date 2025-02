Mission Impossible 8 : les cascades du film vont « faire fondre votre cerveau »

Le huitième opus de la saga "Mission Impossible, The Final Reckoning", sortira cette année. Avant cela, Christopher McQuarrie continue de nous mettre l’eau à la bouche avec de nouvelles déclarations fortes sur les cascades de son film.

Un huitième Mission Impossible qui promet

Après un tournage difficile qui a connu plusieurs retards, Mission Impossible – The Final Reckoning est prêt à être dévoilé. Deux ans après la sortie de Dead Reckoning, Ethan Hunt et son équipe reviendront cette année pour ce qui pourrait être leur dernière aventure.

Ce huitième opus a de nouveau été dirigé par Christopher McQuarrie, déjà aux commandes des trois derniers films de la franchise. Il y a quelques semaines, le réalisateur a parlé d’une projection test de Mission Impossible 8. Il a assuré que pendant cette projection, un spectateur lui avait confié avoir « failli faire une crise cardiaque ». Après ces propos, le cinéaste a fait de nouvelles déclarations très prometteuses sur l’intensité de The Final Reckoning.

Christopher McQuarrie tease encore des cascades folles

Empire a choisi de consacrer son nouveau numéro à Mission Impossible 8. Le magazine britannique a donc cherché à en savoir plus sur The Final Reckoning en interrogeant son réalisateur. Or, celui-ci en a remis une couche sur la folie des cascades du long-métrage. Il a affirmé que Tom Cruise était encore parvenu à dépasser tout ce qu’il nous a proposé jusqu’à maintenant :

Il y a des cascades dans ce film qui vont faire fondre votre cerveau. Quand on a tourné en Afrique, Tom faisait tous les jours quelque chose qui surpassait tout ce qu’il avait fait jusqu’ici.

L’une des scènes en question a été teasée dans la bande-annonce dévoilée en novembre dernier. Dans celle-ci, Ethan Hunt s’accroche à l’aile d’un Boeing Stearman lancé à pleine vitesse à 3000 kilomètres d’altitude ! Toujours pour Empire, son interprète s’est exprimé sur la difficulté de cette cascade : « Quand vous allez à 190 ou 210 kilomètres à l’heure, vous ne pouvez pas avoir d’oxygène. Donc j’ai dû m’entraîner pour pouvoir respirer. Il y a eu des moments où je me suis évanoui ; j’étais donc incapable de retourner dans le cockpit. »

La meilleure scène de toute la saga ?

Christopher McQuarrie affirme toutefois qu’une autre séquence de Mission Impossible 8 est encore plus impressionnante que celle dans laquelle Ethan est accroché à l’aile du Boeing Stearman. Sans dévoiler ce qu’elle contient, il promet qu’elle surpasse aussi celle du maelstrom également teasée dans la bande-annonce. Le cinéaste avance qu’il a « vraiment envie de vomir » en pensant au stress engendré par le tournage de cette séquence.

Voilà qui nous promet de nouvelles cascades mythiques de la part de Tom Cruise. Pour les découvrir, il faudra patienter jusqu’à l’été prochain. Mission Impossible – The Final Reckoning arrivera dans les salles françaises le 12 juillet 2025.