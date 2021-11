Mission Impossible 8 : Tom Cruise dans une nouvelle cascade complètement folle

À lui l'ivresse de la vitesse et des hauteurs. Actuellement en tournage de "Mission : Impossible 8", Tom Cruise a été photographié sur l'aile d'un avion de la Seconde Guerre mondiale, alors que celui-ci assurait des loopings. Une nouvelle cascade démentielle pour le spécialiste du genre.

Tom Cruise s'envoie de nouveau en l'air

Mission : Impossible 8, futur opus de la célèbre série de films portée par Tom Cruise, devrait arriver au cinéma début juillet 2023. Si d'ici là tout se passe bien, ce qui n'est pas une entière certitude... En effet, Tom Cruise adore se mettre en danger pour assurer un spectacle maximum. Les avions et les cascades, c'est sa grande histoire d'amour, et l'interprète de Maverick dans Top Gun et d'Ethan Hunt dans les films Mission : Impossible ne semble pas vouloir lâcher les commandes. Actuellement en train de filmer Mission : Impossible 8, on savait qu'il s'était entraîné au pilotage d'un vieux biplan pour les besoins du film.

Mais se contenter de piloter, bien peu pour l'acteur et producteur, qui est habilité à piloter plusieurs types d'appareil. Non, puisqu'il faut voir les choses en grand, il a été aperçu ces derniers jours en train d'effectuer une cascade très dangereuse, attaché à l'aile d'un 1941 Boeing-Stearman Model 75N1 de la Seconde Guerre mondiale.

Une nouvelle cascade renversante

Après l'escalade dans M:I 2, après s'être accroché à un avion-cargo en décollage dans Mission : Impossible - Rogue Nation, une cheville cassée sur Mission : Impossible - Fallout et un saut de base jump à moto pour le Mission : Impossible 7... On commence à perdre le compte tant Tom Cruise s'amuse à repousser les limites de l'action pour chaque nouvelle production. Cette fois-ci, c'est donc au-dessus de Cambridge et de l'aérodrome de Duxford que l'acteur s'est envolé pour assurer une cascade dont il a le secret. Au programme, loopings et plongeons à pic pour l'engin auquel Tom Cruise était attaché à l'aile. Des images diffusées par le Daily Mail qui donnent en effet le vertige.

©Geoff Robinson - Splash News

À bientôt 60 ans - il les aura le 3 juillet 2022 -, Tom Cruise est un défi lancé à la science et à la raison. On imagine mal la sérénité des producteurs et assureurs de ses films devant tant de prises de risque. Sans compter qu'il devrait bientôt partir vers la Station Spatiale Internationale avec Doug Liman pour réaliser le premier long-métrage de fiction tourné dans l'espace. Et qu'on découvrira aussi en 2022 Top Gun : Maverick, pour lequel il prend la suite de son rôle dans le film de 1986, et à l'occasion duquel il a piloté lui-même pour plusieurs de ses séquences.