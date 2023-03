Mission Impossible 8 : Tom Cruise tourne des scènes sur un porte-avions en Méditerranée

Toujours plus loin, toujours plus vite ! Tom Cruise se trouve actuellement en Méditerranée où il tourne des scènes sur un porte-avions américain pour "Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 2". De "Maverick" à Ethan Hunt, il n'y a donc qu'un petit pas...

Tom Cruise ne s'arrête jamais

Rien n'est impossible pour Ethan Hunt, ni pour son interprète Tom Cruise. L'acteur et producteur hollywoodien aurait pu s'offrir des vacances à durée indéterminée après l'immense succès de Top Gun : Maverick, mais ce n'est pas vraiment le genre de la maison. Au contraire, Tom Cruise a commencé l'année 2023 comme il a fini l'année 2022 : le pied au plancher. Alors qu'il était encore récemment à Los Angeles, où il a été distingué lors des PGA Awards, voici qu'il vient d'être aperçu en mer Méditerranée. En vacances ? Toujours pas, mais plutôt pour poursuivre le tournage du huitième opus de sa grande saga d'action-espionnage : Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 2.

Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1 ©Paramount Pictures

Tournage sur un porte-avions américain

Comme rapporté par des médias italiens et Variety, Tom Cruise a été aperçu rejoignant Bari le 25 février. Il s'est ensuite envolé en hélicoptère de l'aéroport de la ville pour rejoindre le porte-avions de l'armée américaine U.S.S George H.W. Bush. Il est présent sur le navire de guerre avec le réalisateur Christopher McQuarrie afin d'y tourner des scènes de M:I 8. Une présence confirmée fièrement par Antonio Parente, chef de l'Apulia Film Commission :

Nous sommes honorés que la région d'Apulia ait été choisie pour être la base opérationnelle de ce tournage plutôt complexe.

Pour ce qui pourrait bien être le dernier opus de la saga Mission : Impossible avec Tom Cruise dans le rôle du célèbre Ethan Hunt, on peut s'attendre à un spectacle inédit et un voyage tout autour du monde ponctué de péripéties haletantes. Et pour ne rien regretter, Tom Cruise semble avoir donc inclus dans M:I 8 des séquences sur un porte-avions, comme si l'expérience de Top gun et de Top Gun : Maverick ne l'avait donc pas rassasié... Verra-t-on Ethan Hunt décoller d'un pont d'envol aux commandes d'un avion de chasse, dans un ultime clin d'oeil à "Maverick" ? Yes please !