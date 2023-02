Mission Impossible Fallout : ce moment culte du film a été improvisé

Henry Cavill incarne un espion nettement plus brutal et moins subtil qu'Ethan Hunt dans "Mission: Impossible - Fallout". Au cours d'un combat éreintant, son personnage effectue un geste étrange et devenu viral pour "recharger" ses poings. Un mouvement complètement improvisé par l'acteur, qui a séduit le réalisateur Christopher McQuarrie.

Mission: Impossible - Fallout : Ethan Hunt rattrapé par son passé

Trois ans après les événements de Mission: Impossible - Rogue Nation, Ethan Hunt (Tom Cruise) et son équipe continuent d'affronter le terrible Solomon Lane (Sean Harris) et son organisation terroriste. Une nouvelle traque marquée par des trahisons et des retrouvailles inattendues, pendant laquelle les agents de l'IMF voyagent entre Paris, Londres et le Cachemire.

Après un atterrissage mouvementé sur le Grand Palais, un affrontement musclé dans des sanitaires, de multiples courses-poursuites et une belle chute en moto, Hunt fait tout pour protéger son ex-femme Julia (Michelle Monaghan) lors du final explosif.

Ethan Hunt (Tom Cruise) - Mission: Impossible - Fallout ©Paramount Pictures

Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg, Alec Baldwin, Angela Bassett, Vanessa Kirby et Henry Cavill complètent la distribution de Mission: Impossible - Fallout, pour lequel Christopher McQuarrie reste aux commandes après avoir signé le cinquième opus. Un blockbuster qui s'impose comme le plus gros succès de la franchise à sa sortie en 2018, totalisant plus de 791 millions de dollars de recettes mondiales.

Un geste culte improvisé par Henry Cavill

Habitué des grosses productions comme Man of Steel et Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E, Henry Cavill donne de nouveau de sa personne dans le long-métrage. L'acteur prête ici ses traits à August Walker, agent de la CIA chargé d'accompagner Ethan Hunt à Paris. Un espion redoutable réputé pour ses méthodes peu orthodoxes, que le spectateur découvre lors d'un combat dans les toilettes du Grand Palais, où le héros et lui se montrent particulièrement brutaux pour venir à bout d'un ennemi.

Mission: Impossible - Fallout ©Paramount Pictures

Durant cette scène, Henry Cavill effectue un mouvement avec ses poings. Avant de retourner au casse-pipe, il secoue subitement ses poings, donnant l'impression qu'il est en train de recharger une arme. Un geste complètement improvisé par le comédien durant le tournage et qui a séduit Christopher McQuarrie.

Interrogé par Yahoo! en 2018, Henry Cavill explique :