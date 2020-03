Mission Impossible : la production du nouveau film a un problème de taille

"Mission : Impossible 7" a été interrompu fin février, alors que l'équipe s'apprêtait à tourner à Venise. Comme les lieux font partie intégrante de l'attrait de la saga "Mission : Impossible", la pandémie de coronavirus pourrait pousser le film à être entièrement revu.

Mission : Impossible 7 a été une des premières productions majeures à être interrompue, au moment de poursuivre son tournage à Venise. Une décision prudente, alors que l'Italie comptait seulement 219 cas déclarés de coronavirus. Aujourd'hui, la pandémie a atteint une gravité inédite, particulièrement dans ce pays très durement touché où les chiffres de cas déclarés et de décès ont explosé depuis... Comme le rapporte Variety, les conséquences de la pandémie pourrait affecter encore le film, au-delà d'un simple délai de production.

L'Italie, lieu central de l'intrigue de Mission : Impossible 7

Ethan Hunt (Tom Cruise) et sa fidèle équipe parcourent le monde depuis plusieurs opus, passant par Paris, Londres, Dubaï, Vienne, Berlin, et encore mille lieux tous plus exotiques les uns que les autres. Cette fois-ci, Venise devait être un des lieux principaux de l'intrigue du nouvel opus, ainsi que d'autres endroits du territoire italien. Étant donné le réalisme auquel s'attache la saga Mission : Impossible, en tournant notamment dans des véritables lieux, l'hypothèse d'une reprise de la production du film à Venise semble aujourd'hui très compromise. Avec, pour le moment, une date de sortie prévue au 21 juillet 2021, une production de cette ampleur ne peut pas étirer indéfiniment le temps de son interruption.

Il est donc maintenant à envisager que Mission : Impossible 7 puisse être profondément réécrit, afin de déplacer l'intrigue hors de Venise, voire vraisemblablement hors d'Italie. Et même si la situation sanitaire venait à s'améliorer rapidement, la reprise de la production dans un pays meurtri et en deuil ne serait pas particulièrement joyeuse. Et si jamais c'était néanmoins le cas, il ne sera pas facile d'ignorer en 2021 la tragédie italienne actuelle, quand Ethan Hunt fera de Venise son terrain de jeux et de sprints au cinéma... On guette les informations, mais il y a fort à parier que les scénaristes de la saga vont se remettre au travail.