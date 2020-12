Mission Impossible : l’astuce de Tom Cruise pour réussir l’une des scènes phares du film

L’une des scènes cultes du premier "Mission : Impossible" est celle dans laquelle le personnage joué par Tom Cruise se glisse dans une pièce ultra sécurisée pour y récupérer une précieuse liste. Et l’acteur a dû faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir réussir la séquence.

Tom Cruise donne vie à Ethan Hunt dans Mission : Impossible

En 1996 sort le premier film d’une saga adaptée d’une série des années 60 et 70. L’intrigue de Mission : Impossible débute à Prague, où une équipe de l’IMF (Mission Impossible Force), une agence secrète composée d’espions particulièrement entraînés, a été envoyée. Le but de l’équipe est de capturer un espion ennemi au cours d’une soirée organisée à l’ambassade américaine. Mais ses membres ne se doutent pas que la CIA a aussi envoyé des agents sur place, soupçonnant qu’une taupe a infiltré l’IMF. La soirée va alors prendre une tournure tragique et inattendue pour les membres de l’équipe dont fait partie Ethan Hunt…

C’est Brian De Palma qui réalise Mission : Impossible. Ethan Hunt, le personnage principal de l’histoire, y est incarné par Tom Cruise. L’acteur a aussi servi de producteur sur le film, et c’est même lui qui, fan de la série originale, a demandé à la Paramount de l’adapter au cinéma. Le reste du casting de Mission : Impossible comprend entre autres Jon Voight, Emmanuelle Béart, Jean Reno, Kristin Scott Thomas et Henry Czerny, qui reprendra son rôle dans le septième film. Ving Rhames y est aussi introduit dans la peau de Luther, personnage qui sera le seul à revenir dans tous les opus suivants de la saga avec Ethan Hunt.

Équilibre et pièces de monnaie

L’une des scènes les plus marquantes du premier Mission : Impossible voit Ethan Hunt s’introduire dans une pièce du siège de la CIA pour y voler des fichiers informatiques. Pour y parvenir sans déclencher les détecteurs placés sur le sol, le personnage joué par Tom Cruise descend d’une bouche d’aération à l’aide d’un câble tenu par Franz Krieger, incarné par Jean Reno. Et afin de maintenir le plus de tension et de suspense possible au cours de la séquence, Franz lâche momentanément la corde pendant un instant et Ethan se retrouve à seulement quelques centimètres du sol, forcé de maintenir les bras écartés pour ne pas déclencher les capteurs juste au-dessous de lui.

Mission : Impossible © Paramount Pictures

Mais lors des premières prises, Cruise se cognait à chaque fois la tête au sol, n’arrivant pas à équilibrer son poids suffisamment pour rester parallèle au sol. L’acteur a alors eu une idée originale pour réussir à maintenir son équilibre. Il a ainsi mis des pièces de monnaie dans ses chaussures, pour ajouter juste assez de poids sur son bas du corps pour trouver l’équilibre idéal. L’astuce a marché et il a donc pu tourner la scène comme elle avait été écrite, maintenant le suspense en étant forcé de flotter quelques centimètres seulement au-dessus du sol. Il aurait été dommage de changer la séquence, car cette partie pendant laquelle Cruise est suspendu tout près du sol contribue largement à la tension du moment.

Quand Mission : Impossible rencontre Top Gun

L’un des éléments centraux de l’intrigue de Mission : Impossible est la liste NOC, que convoitent de nombreux protagonistes et pour laquelle Ethan infiltre le siège de la CIA, dans la scène mentionnée plus haut. La liste est d’une importance capitale pour l’IMF, puisqu’elle contient les noms des agents sous couverture, leurs noms de code ainsi que leurs véritables noms. Et le film l’a utilisée pour glisser une petite référence à l’un des autres films cultes de Tom Cruise.

Mission : Impossible © Paramount Pictures

Lors de la scène durant laquelle Ethan fait semblant donne la liste à Max, celle-ci commence le transfert des fichiers. On peut alors voir sur l’ordinateur certains des noms des agents infiltrés. Et l’un de ces noms est celui de « Maverick ». Il s’agit évidemment d’un clin d’œil au personnage que Cruise incarne dans le culte Top Gun. La référence est subtile car le nom n’apparaît que brièvement à l’écran mais en prêtant attention, on peut le voir lorsque les noms des agents défilent sur l’ordinateur de Max.