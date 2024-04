Mission Impossible : Rebecca Ferguson révèle pourquoi elle a quitté la saga

Rebecca Ferguson ne devrait pas revenir dans "Mission Impossible 8" suite aux événements du film précédent. L'interprète d'Ilsa Faust a expliqué pourquoi elle avait souhaité quitter la saga d'action de Tom Cruise.

Ilsa Faust : un ajout majeur dans Mission Impossible

Le grand public a découvert Rebecca Ferguson avec Mission impossible : Rogue Nation (2015). C'est avec ce cinquième opus de la saga d'action que son personnage d'Ilsa Faust a été introduit. Un personnage qui a rapidement convaincu en tenant tête à Ethan Hunt, en apparaissant comme son égal (une agent comme lui) et en le séduisant sans tomber dans les clichés. C'est donc à notre plus grand bonheur qu'on a retrouvé la comédienne ensuite dans Mission impossible : Fallout (2018) puis dans Mission impossible : Dead Reckoning (2023). Seulement, à la surprise générale, l'héroïne a connu une fin tragique dans ce septième long-métrage porté par Tom Cruise.

Rebecca Ferguson et Tom Cruise - Mission Impossible 7 ©Paramount Pictures

Certains espèrent un retournement de situation pour qu'elle puisse revenir dans Mission Impossible 8, mais pour le moment, cela semble très peu probable. Surtout que Rebecca Ferguson a récemment été interrogée sur le sujet. Et en donnant des explications sur son départ de la saga, elle n'a pas vraiment ouvert la porte à un retour. Son intervention dans le podcast de The Wrap a néanmoins permis de mieux comprendre les raisons du décès d'un des personnages préférés des fans de Mission Impossible.

Rebecca Ferguson a décidé de quitter la saga

Durant cette interview, la comédienne a d'abord précisé que c'était son choix de s'arrêter après ce septième opus. L'actrice avait signé un contrat pour trois films et des discussions était en cours pour qu'elle participe à un quatrième film. Mais, même si elle estime qu'Ilsa est "le personnage le plus génial et le plus fantastique qui soit", Rebecca Ferguson trouvait qu'il n'y avait pas "assez de place" pour que son personnage reste fidèle à lui-même.

Ilsa était en train de devenir un membre de l'équipe. Nous pouvons tous vouloir des choses différentes, mais pour moi, Ilsa était une voyou. Elle était méchante et imprévisible. Il y avait beaucoup de personnages qui arrivaient, sans laisser assez de place pour ce qu'elle était.

Au-delà de l'écriture de son personnage, les contraintes d'un tournage comme Mission Impossible ont posé problème à Rebecca Ferguson. Car ce genre de production demande du temps et nécessite que les personnes impliquées restent disponibles sur une longue période.

Il faut beaucoup de temps pour faire un film Mission Impossible. Et à moins d'être souvent à l'écran, cela consiste à passer beaucoup de temps à attendre que le tournage d'un film énorme débute, ce qui peut prendre plus d'un an. C'est du dévouement.

Trop de personnages et des contraintes de temps pour l'actrice

Rebecca Ferguson s'est alors demandé si cela en valait vraiment la peine. Car même si travailler avec Tom Cruise et Christopher McQuarrie est très plaisant, l'actrice a surtout envie de travailler, et ne souhaite pas "(s)'asseoir dans une caravane en sachant qu'il y aura peut-être une scène avec (elle) à la fin". D'après elle, les films Mission Impossible peuvent être imprévisibles, avec des scénarios qui évoluent au fur et à mesure. Ce qui donne une incertitude sur sa présence dans le montage final, et qu'encore une fois l'attente d'un tournage peut être très longue.

C'est tellement excitant et enivrant quand on tourne, mais il y a beaucoup d'attente. Et plus il y a de personnages, plus il y a d'attente.

Plusieurs nouveaux personnages ont fait leur apparition dans Mission Impossible 7, dont ceux interprétés par Hayley Atwell et Pom Klementieff. La présence de ces dernières pourrait avoir eu un impact sur la présence à l'écran d'Ilsa Faust. De plus, alors que Mission Impossible 8 devait initialement sortir un an après le précédent film, il a finalement été repoussé à 2025, ce qui va dans le sens de ce que déclare Rebecca Ferguson. Et on peut dire que la comédienne a fait le bon choix, puisque depuis Dead Reckoning, elle a pu se consacrer à Dune 2 et à la saison 2 de la série Silo.