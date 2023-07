Mission Impossible : Tom Cruise n'a pas du tout l'intention d'arrêter

À la première australienne de "Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1", Tom Cruise a indiqué combien de temps encore il pensait faire des films "Mission: Impossible". Et on peut se montrer rassurés, la retraite n'est pas pour demain.

Tom Cruise n'abandonne jamais

Présent à Sydney pour la première australienne de Mission: Impossible : Dead Reckoning Partie 1, Tom Cruise s'est épanché sur le futur de la franchise qu'il porte depuis 1996. Devenu une superstar notamment grâce à ces films qui ont rapporté jusque-là la bagatelle de 3,5 milliards de dollars au box-office mondial, son personnage d'Ethan Hunt est entré au panthéon des grands héros de cinéma. C'est pour cette raison que lors de cette première, dans des propos rapportés par The Sydney Morning Herald, l'acteur et producteur a réagi à la comparaison faite avec Harrison Ford, qui vient de raccrocher le fouet et le chapeau d'Indiana Jones, au terme de 42 ans de très bons et loyaux services.

Peut-il, comme Harrison Ford, tenir Mission: Impossible jusqu'à l'âge de 80 ans ? Tom Cruise a répondu que oui.

Harrison Ford est une légende. J'espère pouvoir continuer, je dois tenir 20 ans pour le rattraper. J'espère pouvoir faire des films "Mission: Impossible" jusqu'à avoir son âge !

Un record de longévité en vue ?

Si on laisse de côté les séries télévisées, où acteurs et actrices peuvent plus facilement tenir leur rôle pendant plusieurs décennies, Harrison Ford co-détient au cinéma le record de longévité pour l'incarnation d'un personnage. Un double record même, puisqu'il a incarné Han Solo et Indiana Jones chacun sur une période de 42 ans, de Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir en 1977 à Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker en 2019, et de Les Aventuriers de l'arche perdue en 1981 à Indiana Jones et le Cadran de la destinée en 2023. Seul Sylvester Stallone a atteint la même marque avec les films Rocky.

Indiana Jones (Harrison Ford) - Indiana Jones et le Cadran de la destinée ©Disney

Si Tom Cruise devait tenir son rôle d'Ethan Hunt jusqu'à ses 80 ans - il en a actuellement 61 -, et sachant qu'il a pris le rôle en 1996, son incarnation du personnage s'étalerait sur 46 ans. Il dépasserait ainsi Harrison Ford et Sylvester Stallone sur ce point de longévité. Cependant, Tom Cruise n'a pas déclaré qu'il resterait Ethan Hunt jusqu'à ses 80 ans, mais qu'il espérait faire des films Mission: Impossible jusqu'à cet âge-là. Est-ce donc l'acteur et interprète qui a parlé, ou le producteur de la saga ?

Dans tous les cas, il a encore assez la forme pour tenir son rôle et enchaîner les cascades pendant plusieurs années, comme il le montre dans Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 (notre critique ici), à découvrir le 12 juillet au cinéma.