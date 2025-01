Mon Garçon : explication de la fin du film avec Guillaume Canet

Après avoir collaboré à deux reprises (Joyeux Noël et L'Affaire Farewell), le réalisateur Christian Carion et l'acteur Guillaume Canet se retrouvent en 2017 pour le film Mon Garçon.

Passionné par son métier, Julien voyage énormément à l’étranger. Ce manque de présence a fait exploser son couple quelques années auparavant. Lors d’une escale en France, il découvre sur son répondeur un message de son ex femme en larmes : leur petit garçon de sept ans a disparu lors d’un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se précipite à sa recherche et rien ne pourra l’arrêter.

Le tournage du long-métrage a été très particulier pour Guillaume Canet. En effet, Christian Carion a voulu un dispositif immersif total pour l'acteur, qui n'a pas eu le droit de lire le scénario ou de parler à l'équipe du film. Il ignorait donc tout de l'avancée de l'histoire durant les six jours d'un tournage chronologique et a dû improviser ses scènes. Une particularité qui a conduit à laisser une partie de la fin du film inexpliquée...

La fin de Mon Garçon peut frustrer les spectateurs. En effet, aucune explication n'est donnée sur les enlèvements des enfants. Pourtant, une explication était bien présente dans le scénario, comme l'avait confié Christian Carion :

Cependant, comme Guillaume Canet était en improvisation constante, l'information n'a pas pu être fournie :

Comme nous étions dans un parti pris de ne pas répéter, Guillaume ne savait pas que l’acteur en face de lui était censé donner cette information. À la fin de la scène, quand Guillaume est allé chercher la chaîne pour le frapper, pour moi c’était une mise à mort. Mais je ne lui avais pas demandé ça, je ne savais pas ce qu’il allait faire, et l’acteur qui était ficelé contre la voiture ne le savait pas non plus. Guillaume est revenu et je vous jure que le coup de chaîne est passé à 3cm de la tête du comédien ! Donc Guillaume était dans une folie de l’instant qui n’a pas permis à l’acteur qui subissait de donner ces fameuses informations !

Après la sortie au cinéma de Mon Garçon, Christian Carion a estimé que cette fin était bien mieux que celle qu'il avait imaginée :

Aujourd’hui je me dis que c’est bien mieux comme ça, que c’est encore plus effrayant finalement de ne pas vraiment savoir. J’ai eu quelques projections où les gens m’ont dit des choses inouïes. Certains ont bien vu qu’il y avait un trafic d’enfants, d’autres pas. Peu importe! Un ami m’a dit «C’est avant tout l’histoire d’un homme qui devient père». Je n’y avais pas pensé mais cette phrase est hyper juste. Maintenant qu’il me l’a dite, c’est évident ! J’ai repensé à cette phrase en revoyant la scène de fin : ils sont à trois, ils jouent au frisbee, Guillaume parle à son fils… Le personnage a enfin trouvé sa place, et même s’il va en prison, ce n’est pas le problème, il y a plus important que ça : il a pris une place qu’il n’occupait pas avant. Alors oui, c’est l’histoire d’un homme qui devient un père, et qui est passé par des épreuves terribles qui l’ont rendu adulte finalement.