Mon père et moi : c'est quoi cette comédie avec Robert De Niro ?

Robert De Niro incarne un paternel un brin gênant dans "Mon père et moi". Une comédie gentille, qui doit tout à la présence de Robert De Niro et de l'humoriste Sebastian Maniscalco.

Mon père et moi : les joies de la famille

Après Mon beau-père et moi et Mon grand-père et moi, Robert De Niro est désormais à l'affiche de Mon père et moi. Trois longs-métrages qui ne font pas du tout partie de la même franchise mais qui s'inscrivent tous dans le Robert De Niro Grumpy Universe, un ensemble de comédies familiales dans lequel l'immense acteur grogne, râle et s'amuse à forcer sur ses célèbres mimiques sans la moindre retenue.

Salvo (Robert De Niro) - Mon père et moi ©Metropolitan Filmexport

La star prête ici ses traits à Salvo, coiffeur italo-américain qui continue de se consacrer à son salon sans relâche malgré son grand âge. À l'approche de Thanksgiving, son fils Sebastian (Sebastian Maniscalco) est convié chez la famille de sa compagne Ellie (Leslie Bibb). Mais il culpabilise à l'idée de laisser son père seul, un an seulement après la mort de sa mère. Sébastian décide donc à contrecoeur d'emmener Salvo avec lui, craignant qu'il lui fasse honte auprès de son beaux-parents. Et dès leur arrivée, le décalage provoque des situations pour le moins gênantes.

Robert De Niro en pleine forme

Entre deux projets sérieux comme Amsterdam et Killers of the Flower Moon, Robert De Niro s'accorde un moment de légèreté avec Mon père et moi. Grommelant en italien, arborant une queue de cheval immonde dans des flash-back courts mais hilarants, cuisinant du paon ou faisant preuve d'un naturel déconcertant dans un restaurant guindé, le comédien s'en donne à coeur joie, visiblement ravi de se joindre aux pitreries de l'humoriste Sebastian Maniscalco. Apparu dans Green Book : Sur les routes du sud et The Irishman, ce dernier est également scénariste de Mon père et moi, mis en scène par Laura Terruso (Good Girls Get High).

Mon père et moi ©Metropolitan Filmexport

Le comique reprend le style de ses spectacles, s'inspirant une nouvelle fois de l'éducation à la dure de son père immigré et des différences culturelles dont il a été témoin. Un style qui a fait sa réputation sur scène mais qui se transpose malheureusement de manière assez anecdotique au cinéma, le film provoquant des sourires mais peu de fous rires. Alors qu'Ellie, sa mère Tigger (Kim Cattrall) et leurs proches passent rapidement au second plan, Salvo et Sebastian forment malgré tout un duo père/fils touchant, la tendresse et l'admiration qu'ils se portent parvenant à émerger par quelques regards et blagues complices, qui résument parfaitement leur incapacité à communiquer.

Dénué de surprise et ne jouant jamais à fond sur le fossé entre les deux familles, Mon père et moi s'impose à l'arrivée comme une comédie gentille et convenue, jamais désagréable mais vite oubliable. En pleine forme, Robert De Niro s'amuse et paraît quoi qu'il en soit plus concerné que dans certains désastres de sa filmographie comme Showtime ou Happy New Year.

Mon père et moi est à découvrir au cinéma dès le 31 mai 2023.