Monster Hunter : l'adaptation du jeu vidéo repoussée de plusieurs mois - CinéSéries

Vous connaissez le refrain des adaptations ratées de jeux vidéo au cinéma. Il se peut fortement qu'on le ressorte pour parler du "Monster Hunter" qu'est en train de préparer Paul W.S. Anderson. Il faudra attendre avant de tirer des conclusions définitives, le film voyant sa date de sortie repoussée.

Monster Hunter, une licence culte

Quoique répétitif, le concept des jeux Monster Hunter aura séduit bon nombre de joueurs à travers le monde. Chaque opus vous demande de vous lancer à la chasse aux monstres, pour gagner des récompenses, améliorer votre arsenal et découvrir de nouvelles zones. L'histoire n'est pas la priorité mais le challenge est souvent de taille. La formule fonctionne bien manette en main, mais est-ce qu'elle mérite d'être portée sur grand écran ? Paul W. S. Anderson en est convaincu et réalise l'adaptation. Il embarque sa femme Milla Jovovich dans l'aventure, après l'avoir filmée plusieurs fois dans les films Resident Evil. Le scénario la présentera en Artemis, une lieutenante accompagnée de ses loyaux soldats, qui s'efforce de se battre pour survivre dans un monde où les monstres et les pouvoirs magiques sont monnaie courante. Pour résumer, il y aura des grosses bestioles et des humains qui vont leur cogner dessus. Le casting se complète avec les participations de T.I., Ron Perlman et Tony Jaa.

Monster Hunter devait sortir en septembre prochain dans les salles mais lui aussi encaisse un retard. Sony a décidé de repousser son arrivée au 23 avril 2021 dans les salles américaines (probablement à la même période en France). Comme dans la plupart des cas, la crise sanitaire doit en être à l'origine.

Une énième adaptation ratée ?

On ne peut pas dire que l'on se régale dès qu'un jeu devient un film ou une série. On a quelques bons espoirs pour les séries Fallout et The Last of Us en raison des équipes impliquées respectivement dessus, mais la règle générale veut que la déception domine. Dans le cas de Monster Hunter, il est difficile de se montrer optimiste. Paul W.S. Anderson a adapté plusieurs jeux et il a, au mieux, sorti une fois quelque chose de sympathique avec le tout premier Resident Evil. Si le ton risque de vite nous emmener vers le nanar, on espère au moins que le bestiaire sera généreux et nous procurera un peu de plaisir. Les jeux Monster Hunter n'étant pas réputés pour leur écriture, c'est au niveau du spectacle qu'on jugera si le réalisateur a réussi son coup.