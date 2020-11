Monster Hunter : Milla Jovovich débarque dans le jeu vidéo

"Monster Hunter" le film va inspirer le jeu vidéo dont il est tiré. Une quête spéciale de "Monster Hunter World : Iceborne" permettra de jouer dès le 4 décembre avec Artemis, le personnage incarné par Milla Jovovich.

Monster Hunter, du jeu vidéo au film

Monster Hunter est une saga de jeux vidéo lancée en 2004 sur Playstation. Depuis, les consoles ont changé et les jeux ont suivi, que ce soit sur Xbox, Nintendo ou les Playstation 3, 4 et prochainement 5. Dedans, on y joue un chasseur de monstres dans un monde de fantasy. Ce chasseur croisera prochainement la route de Milla Jovovich dans l'adaptation au cinéma.

En effet, le film Monster Hunter est le prochain "chef-d'œuvre" de Paul W. S. Anderson, qui continue de s'inspirer des jeux vidéo après ses films Resident Evil. Dedans, l'histoire suivra une unité militaire menée par leur capitaine, Nathalie Artemis (Milla Jovovich). Se baladant en plein désert, ils sont soudain projetés dans un nouveau monde et attaqués par un monstre gigantesque. Grâce au Chasseur (Tony Jaa) qui intervient, ils parviennent à s'en sortir. Mais ils vont désormais devoir apprendre à se battre contre ce nouveau type d'ennemis s'ils veulent survivre.

Monster Hunter ©Sony Pictures Releasing France

En plus de Milla Jovovich et de Tony Jaa, on retrouvera au casting Ron Perlman, Meagan Good, Josh Helman ou encore Jin Au-Yeung. Le film était prévu pour cette année, mais en raison de la pandémie de Covid-19, il faudra attendre le 28 avril 2021 pour voir Monster Hunter dans les salles françaises.

Une transposition de Milla Jovovich dans le jeu

Pour patienter jusqu'à cette date, les joueurs de Monster Hunter : World pourront déjà jouer avec Artemis sous les traits de Milla Jovovich. Capcom a annoncé via un communiqué de presse que les joueurs pourront, à partir du 4 décembre, participer à des quêtes événementielles temporaires de Monster Hunter World : Iceborne inspirées du film. Ainsi, durant une quête spéciale en deux parties ils devront déjà affronter en solo le redoutable Diablos noir (qu'on découvrira dans le film) puis l'énorme Rathalos. Précision tout de même, ces quêtes ne seront disponibles que pour les joueurs ayant atteint le rang Maître.

Monster Hunter World : Iceborne ©Capcom

Pour accompagner cette annonce, une vidéo avec Milla Jovovich version jeu vidéo a été publiée. La bande-annonce est à découvrir en une de l'article. Ce n'est pas la première fois qu'un film, tiré d'un jeu vidéo, revient vers son médium d'origine. En effet, plus tôt dans la journée on vous annonçait justement la venue de Christophe Lambert en Raiden dans Mortal Kombat 11, près de 20 ans après l'avoir incarné dans le film.