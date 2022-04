Morbius : avez-vous remarqué ces références à Rhino, Black Cat et Le Caméléon ?

"Morbius" est actuellement disponible dans nos salles obscures. Connecté au Sony's Spider-Man Universe (SSU) et plus largement au Marvel Cinematic Universe (MCU), le long-métrage porté par Jared Leto propose de discrètes références à trois autres personnages de l'univers Spider-Man : Rhino, Black Cat et le Caméléon.

Morbius : troisième film du SSU

En 2018, le studio Sony décide de lancer son propre univers Marvel connecté avec le premier Venom. En effet, si la grande majorité des personnages Marvel appartient aujourd'hui à Disney et à Marvel Studios, Sony est l'un des derniers studios qui résiste encore et toujours face à l'immense firme de Kevin Feige. Effectivement, Sony a le droit d'exploiter tous les personnages de l'univers Spider-Man (et il y en a un paquet) comme bon lui semble. Dans cette logique, l'entreprise a décidé de lancer son propre univers Marvel avec Venom.

Michael Morbius (Jared Leto) - Morbius ©Sony Pictures

Morbius, réalisé par Daniel Espinosa, est donc le troisième film de ce SSU à voir le jour. Porté par Jared Leto, le film introduit un tout nouveau personnage dans l'univers Marvel : Morbius. Cette adaptation du Vampire Vivant, issu de l'univers de Spider-Man donc, est au cinéma depuis le 30 mars dernier. Comme les deux précédents films du SSU, Morbius reçoit des critiques catastrophiques. De plus, au box-office, le film est moins bien parti que ses prédécesseurs avec pour le moment seulement 126 millions de dollars de recettes (quand Venom et Venom : Let There Be Carnage cumulent plus de 1,3 milliard de dollars de recettes).

Des connexions ultra discrètes

Ainsi, Morbius est donc inscrit dans un monde plus large. Le film confirme par exemple que le Vampire Vivant partage son univers avec Venom, le temps d'une courte réplique assez drôle. On sait également que le Vautour a rejoint l'univers SSU lors de la scène post-générique de Morbius. Enfin, il y a quelques autres références à l'univers de Spider-Man qui s'étaient logées dans les différentes bandes-annonces du film (un plan sur une affiche de Spider-Man et un autre sur un immeuble de la firme Oscorp) sans pour autant être dans le montage final.

Cependant, d'autres références ont été conservées dans le montage. Au cours du film, Milo, incarné par Matt Smith, lit une copie d'un célèbre journal. La Une titre : "Dr Michael Morbius interpellé pour meurtre de vampire". Il ne s'agit pas de n'importe quel média puisque c'est un exemplaire du Daily Bugle, le journal emblématique de J. Jonah Jameson présent dans les quatre licences cinématographiques Spider-Man.

Morbius ©Sony Pictures

En plus de ce clin d’œil évident, le journal cache des références secrètes sur sa couverture. En effet, en haut à droite, les plus observateurs auront remarqué deux titres qui renvoient à deux personnages de l'univers du tisseur : l'un au Rhino et l'autre à Black Cat (tous deux présents dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros respectivement sous les traits de Paul Giamatti et Felicity Jones). Une rapide connexion qui confirme ainsi que d'autres personnages peuplent le SSU et sont même déjà en activité.

Plus tard dans le film, Michael Morbius part à la recherche de Martine Bancroft (Adria Arjona), et la retrouve dans un bus pour lui implorer son aide. Au cours de cette séquence, un autre exemplaire du Daily Bugle est repérable. Cette fois le tabloïd propose un autre easter egg en titrant : "La grande évasion du caméléon". Un autre clin d’œil que les lecteurs de comics ont rapidement identifié.

C'est qui le Caméléon ?

Créé en 1963 par Stan Lee et Steve Ditko, Dmitri Smerdiakov, alias Le Caméléon, est un professionnel du camouflage. Tandis qu'il se place comme l'un des antagonistes les plus intellectuels du tisseur, le Caméléon a joué de nombreux tours à Peter Paker. Professionnel des déguisements, de l'imitation vocale et physique et des masques, il a par exemple rendu totalement fou notre jeune héros en lui faisant croire que ses parents étaient encore vivants.

Si on s'arrête davantage sur ce personnage, c'est que premièrement il n'a jamais été introduit dans les films Spider-Man ; et deuxièmement qu'il a un rapport avec Kraven le chasseur. En effet, dans les comics Dmitri Smerdiakov est le demi-frère de Sergueï Kravinov, alias Kraven le chasseur. Dans sa jeunesse, Dmitri Smerdiakov a cherché à prouver qu'il était meilleur que son frère.

Le Caméléon - Spider-Man ©Marvel Comics

Physiquement beaucoup plus faible, il n'a jamais réussi à avoir le dessus sur Kraven. C'est lorsqu'il voit son demi-frère échouer régulièrement contre l'homme-araignée qu'il décide à son tour de se lancer dans le crime. Le but est de lui prouver qu'il est meilleur que lui contre Spidey.

Ainsi, la référence au Caméléon permet de préparer les spectateurs au futur film Kraven le chasseur. Réalisé par J.C. Chandor, et attendu le 18 janvier 2023 au cinéma, Kraven le chasseur va s'ancrer dans le SSU. Quant au personnage, il sera incarné par Aaron Taylor-Johnson. Son frère, Dmitri Smerdiakov sera lui-aussi de la partie. Le comédien Fred Hechinger a même été choisi pour camper ce personnage, qui va donc dévoiler tous ses secrets de Caméléon. Où comment préparer subtilement le terrain. Le reste de la distribution se compose notamment de Russell Crowe, d'Ariana DeBose (récemment oscarisée pour West Side Story), ou encore de Christopher Abbott. Comme quoi, quand on vous dit que tout est lié dans le SSU...