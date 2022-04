Morbius : Jared Leto utilisait un fauteuil roulant pour aller aux toilettes

Jared Leto a encore fait des siennes. Le comédien, actuellement à l'affiche de « Morbius », a de nouveau sorti le grand jeu pour entrer dans la peau de son personnage. En effet, l'acteur avait décidé de ne se déplacer qu'en béquilles sur le plateau de tournage, pour s'approcher au maximum de son personnage Michael Morbius.

Morbius : le pire film Marvel ?

Sorti le 30 mars dernier, Morbius reçoit des critiques extrêmement négatives de la presse et des spectateurs. Réalisé par Daniel Espinosa, l'œuvre comptabilise une note de 16% sur Rotten Tomatoes et de 2,3/5 sur AlloCiné. Pas de quoi se vanter...

Michael Morbius (Jared Leto) - Morbius ©Sony Pictures

Porté par Jared Leto, le long-métrage raconte le destin de Michael Morbius, un scientifique atteint d'une maladie du sang extrêmement rare et mortelle. Pour se sauver, le docteur couple son ADN avec celui des chauve-souris. S'il est sorti d'affaire, il est victime d'effets secondaires très virulents qui le transforment en vampire. Également porté par Matt Smith et Tyrese Gibson, Morbius fait un bon démarrage au box-office avec déjà plus de 83 millions de dollars récoltés à travers le monde en moins d'une semaine d'exploitation.

Jared Leto : des béquilles au fauteuil roulant

Jared Leto est célèbre pour aborder ses rôles de manière extravagante et très investie. Il est réputé pour entrer au plus profond de ses rôles, pour être au plus près de ses personnages. Par exemple, dans Blade Runner 2049, il a décidé de devenir véritablement aveugle pendant le tournage du film pour entrer dans la peau de son personnage : Niander Wallace. Dans Suicide Squad, il a offert un rat à Margot Robbie pour être au plus près de son Joker. Dans Chapitre 27, l'acteur a pris 28 kilos pour entrer dans le rôle de l'assassin de John Lennon. On en passe et des meilleures. Jared Leto est donc un acteur caméléon qui adore repousser ses limites pour en offrir la meilleure interprétation possible. Et Morbius ne fait pas exception à la règle.

En effet, dans toute la première partie de Morbius, Jared Leto campe un personnage frêle et fragile, qui a des difficultés à se déplacer à cause de sa maladie incurable. Et puisque son personnage se déplace avec des béquilles à l'écran, Jared Leto en a fait autant pendant tout le tournage. Pendant toute la partie où il incarne le fébrile Michael Morbius, Jared Leto conservait les béquilles de son personnage entre les scènes. Cependant, pour gagner du temps, le réalisateur Daniel Espinosa a exigé que Jared Leto utilise un fauteuil roulant quand il avait besoin d'aller aux toilettes ou de s'éloigner du plateau. En effet, ses pauses aux toilettes étaient beaucoup trop longues lorsque Leto utilisait les béquilles. Daniel Espinosa a donc trouvé ce compromis du fauteuil roulant.

Un processus d'acting tout particulier

Le cinéaste a ensuite défendu l'approche de Jared Leto et son processus pour entrer dans ses rôles. Il a notamment déclaré au micro de Uproxx que :

Je crois que ce à quoi Jared pense, ce en quoi Jared croit, c'est que d'une certaine manière il nécessitait la douleur de ces mouvements, même quand il jouait le Michael Morbius "normal", parce que son personnage a eu cette douleur toute sa vie. Chacun a son processus. (...) Presque tous les acteurs, en général, ont leur propre réputation sur la manière de travailleur leurs personnages. Si vous voulez une personne tout à fait normale qui ne fait que des choses que vous comprenez, alors vous êtes au mauvais endroit. Parce que ce qui est différent, c'est ce qui les motive. C'est très difficile de pouvoir dire : "Je peux empêcher cette approche et j'obtiendrai toujours la même chose de lui." Je ne fais pas ça.

La co-vedette de Morbius, Adria Arjona, est elle aussi revenue sur l'approche toute particulière de Jared Leto au micro de Variety. Elle était notamment assez impressionnée par l'engagement de son collègue mais elle était aussi très inquiète de sa manière de se contorsionner dans tous les sens, même en dehors des prises :

Je me souviens avoir eu peur pour la colonne vertébrale de ce type. Il aurait dû y avoir un physiothérapeute de garde.

