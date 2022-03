Suicide Squad : Jared Leto a-t-il vraiment offert un rat mort à Margot Robbie ?

En 2016, David Ayer est chargé par la Warner de mettre en scène « Suicide Squad ». L'occasion pour Jared Leto de devenir le nouveau visage du Joker. Et si sa prestation a vivement été critiquée, il n'empêche que le comédien s'est encore préparé pour le rôle d'une manière hors du commun.

Suicide Squad : échec critique pour David Ayer

Après Man of Steel et Batman v Superman, Suicide Squad est le troisième film du DC Extended Universe (DCEU) à voir le jour sur grand écran. Le long-métrage est réalisé par David Ayer (Fury, The Tax Collector, End of Watch) et réunit un casting assez impressionnant avec notamment Margot Robbie dans la peau d'Harley Quinn, Will Smith en Deadshot, Cara Delevingne en Enchanteresse, Viola Davis dans le rôle de Amanda Waller, Jai Courtney en Captain Boomerang, Joel Kinnaman dans les habits du commandant Rick Flag ou encore Jared Leto dans la peau d'un tout nouveau Joker.

Joker (Jared Leto) - Suicide Squad ©Warner Bros

Malheureusement, David Ayer a rencontré beaucoup de divergences créatives avec la Warner concernant son œuvre. Suicide Squad a beaucoup été remanié, et à la manière de Justice League, de nombreux fans réclament aujourd'hui une Ayer's cut. Suicide Squad a ainsi eu des critiques majoritairement négatives malgré un score au box-office plus que convaincant avec 746 millions de dollars de recettes pour un budget de 175 millions.

Jared Leto dans la peau du Joker

Suicide Squad était également l'occasion de découvrir une toute nouvelle itération du Joker. Après Cesar Romero, Jack Nicholson et Heath Ledger, c'est au tour de Jared Leto de camper le célèbre Prince du Crime sur grand écran. David Ayer et Jared Leto optent pour un Joker plus urbain et plus blingbling, affublé de tatouages en tout genre et d'une coupe de cheveux à faire pâlir les footballeurs. Jared Leto a proposé, comme d'habitude, une incarnation habitée de son personnage, qui n'a pourtant pas convaincu les fans. À l'heure actuelle, Jared Leto est considéré comme le pire Joker. Pourtant, comme à son habitude, le comédien est allé très loin pour se préparer au rôle.

Joker (Jared Leto) - Suicide Squad ©Warner Bros

Jared Leto s'est totalement immergé dans le rôle du Joker, à tel point qu'il avait de grandes difficultés à quitter le personnage entre les prises. Jai Courtney se souvient par exemple que :

Avec sa transformation qu'il s'imposait, c'était un peu difficile pour lui de s'arrêter pour boire un café et discuter normalement.

Comme chaque acteur désireux d'entrer dans la peau du Joker, Jared Leto s'est préparé un rire inédit. Interrogé par Squawk Box de CNBC, le comédien est revenu sur sa préparation :

J'ai travaillé le rire en marchant dans les rues de New York et Toronto, je marchais dans les rues et voyais quel rire faisait frissonner les gens. Vous savez quand vous entendez quelqu'un rire dans un restaurant ? Ce n'est pas très plaisant. Je testais mes rires. Cela en est arrivé à un point où je riais et les gens se retournaient en se disant "Qui est cet homme louche derrière moi ?".

L'histoire du rat mort offert à Margot Robbie

Mais évidemment, toute ceci ne suffisait pas à Jared Leto. Ce dernier est réputé pour régulièrement dépasser les bornes. Par exemple, dans Blade Runner 2049, il a décidé de devenir temporairement aveugle pour les besoins de son rôle. Ainsi, sa préparation pour le rôle du Joker a parfois pris des proportions un peu inquiétantes. Rapidement, une rumeur est sortie sur le net, affirmant que Jared Leto, trop obsédé par le rôle du Joker, aurait envoyé un rat mort à Margot Robbie. Cependant, Jared Leto a fermement démentit cette dernière information au micro de GQ :

C’est aussi intéressant de voir comment tout ce truc prend des proportions inédites. Mais je n’ai jamais donné à Margot Robbie un rat mort, ce n’est tout simplement pas vrai.

Suicide Squad ©Warner Bros

Cependant, c'est Margot Robbie elle-même qui a clarifié la vérité. Selon elle, Jared Leto lui a offert un rat, mais celui-ci était bien vivant. Il s'agissait d'un énorme rat noir. Une information confirmée également par Viola Davis à British Vogue :

Je criais : "N'ouvre pas la boîte !". J'étais déjà prête à sortir de la pièce quand elle a ouvert la boîte. J'ai vu le plus gros rat noir que vous puissiez imaginer. Alors... Sans aucune peur, elle s'est extasiée, pleine de joie.

Il y a maintenant quelques mois, Margot Robbie a en effet affirmé au micro de Jimmy Kimmel l'existence de ce rat, qu'elle a appelé Rat Rat. Mais l'histoire de Rat Rat ne s'arrête pas là. Apparemment, Margot Robbie ne pouvait pas garder l'animal avec elle pendant le tournage de Suicide Squad. Elle l'aurait alors donné à une costumière, qui l'aurait ensuite confié aux filles de Guillermo Del Toro. Ainsi, si tout va bien, Rat Rat est bien vivant et se la coule douce chez le réalisateur d'Hellboy. Affaire classée.