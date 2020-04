Morbius : la dernière photo de tournage révèle une connexion avec Venom

Comme tous les projets actuels, le tournage de « Morbius » est évidemment interrompu à cause de l'épidémie de Covid-19. Est cependant apparue en ligne une photo de la production qui dévoile une connexion avec « Venom ».

Repoussé à mars 2021, Morbius est le prochain film de l'univers Marvel/Sony dérivé de Spider-Man. Après Venom, c'est au tour du vampire de débarquer au cinéma. Interprété par Jared Leto dans un film de Daniel Espinosa, le long-métrage permettra de développer l'univers connecté que Sony est en train de mettre en place. Morbius devrait même être connecté au Marvel Cinematic Universe (MCU) puisque la bande-annonce dévoilait la présence de Michael Keaton dans la peau du Vautour. Aujourd'hui, alors que le tournage est stoppé, une nouvelle image fait le tour des réseaux sociaux.

Morbius sera bien connecté à Venom

Le clin d’œil à Venom se rapproche beaucoup de celui à Spider-Man. En effet, dans la bande-annonce, le personnage passe devant un street-art de Spider-Man alors qu'il marche dans la rue. Une image qui sert évidemment de connexion avec Peter Parker, confirmant ainsi que Morbius se déroule dans le même univers.

La production du film reprend le même procédé, mais cette fois avec Venom. L'image en question dévoile un graffiti du symbiote sur un mur. Une petite référence pour rappeler une fois de plus que Morbius se déroule dans le même univers que Venom.

Morbius promet d'être un film étonnant. Un film hybride, qui se déroulera à la fois dans l'univers de Sony mais également dans le MCU, comme pour les films Spider-Man. Ainsi, la toile se met en place. Morbius réservera beaucoup de références et de connexions aux autres films du Marvel Sony Universe. Il se murmure même que le long métrage pourrait être le coup d'envoi aux Sinister Six.

Morbius - créé en 1971 par Roy Thomas et Gil Kane - est un brillant scientifique qui se transforme en vampire en essayant de se soigner d'un trouble sanguin. Il ne supporte plus la lumière du soleil et devient continuellement assoiffé de sang humain. Il est déchiré entre un dégoût de lui-même et son désir de vivre. Plus anti-héros que super-vilain, Morbius a souvent affronté Spidey mais s'est également rangé de son côté, notamment pour arrêter Carnage.