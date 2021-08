Morbius : le caméo d'un personnage important spoilé par le réalisateur

Lentement mais sûrement, Sony commence à développer son univers étendu autour des figures liées à Spider-Man. Après "Venom : Let There Be Carnage", Jared Leto va être en tête d'affiche de "Morbius", le film sur l'anti-héros buveur de sang. Le réalisateur vient d'annoncer le caméo d'un personnage important.

Après Venom, vient le tour de Morbius

Depuis qu'on en entend parler, le Sony Pictures Universe of Marvel Characters n'a pas encore prouvé grand chose. Des multiples projets sont sur le feu mais on reste avec cette impression que la machine avance au ralenti. On aura de ses nouvelles le 20 octobre prochain avec Venom : Let There Be Carnage. Dans un monde qui n'aurait pas connu la pandémie, Morbius serait déjà sorti durant l'été 2020.

Repoussé au 19 janvier 2022, le film réalisé par Daniel Espinosa va introduire Jared Leto dans la peau du vampire qui prête son nom au titre. Atteint par une grave et rare maladie sanguine, le brillant Dr Morbius se met en tête de trouver un remède contre le mal qui le touche. À la suite de ses expérimentations qu'il mène sur lui-même, il va se transformer en un être assoiffé de sang. Doté de nouvelles capacités, il va devenir un anti-héros complexe. À la manière de Venom, Sony veut présenter un personnage tiraillé entre le Bien et le Mal.

Morbius est une nouvelle pierre fondatrice du Sony Pictures Universe of Marvel Characters, en attendant l'arrivée de Spider-Man qui doit avoir lieu après la sortie de No Way Home. Un ensemble connecté doit se mettre en place, avec l'aide très probable du multivers. Sony se permet ainsi de garder l'incarnation de Tom Holland et pourra profiter de ce qui a été mis en place par Marvel/Disney+. On sait également que Morbius va se rattacher à Spider-Man : Homecoming car Michael Keaton reprendra le costume du Vautour.

Les débuts d'un univers étendu

Un autre personnage très important de l'univers Spider-Man va passer une tête dans le film. Daniel Espinosa a révélé lors d'une interview chez MovieZine (via The Direct) que Tom Hardy était au générique :

Quand vous vous promenez sur le tournage, il ressemble à une production suédoise, mais quand vous regardez le programme et lisez des noms comme Michael Keaton, Jared Leto, Tom Hardy, alors c'est cool et très excitant.

Eddie Brock (Tom Hardy) - Venom ©Sony Pictures Entertainment

Une précédente photo avait prouvé que Venom et Morbius partageaient le même univers, mais aucun élément ne permettait d'affirmer avec certitude que Tom Hardy serait visible dans le film. Étant donné que nous sommes habitués aux univers étendus, la surprise n'est que partielle. On ne s'attend pas à un temps conséquent à l'écran pour Venom/Eddie Brock mais davantage à un caméo. Dans une scène post-générique, par exemple.