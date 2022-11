Mort de Clarence Gilyard Jr, Chuck Norris lui rend hommage

Interprète de James Trivette dans "Walker, Texas Ranger", Clarence Gilyard Jr est décédé à 66 ans. Son ancien partenaire de jeu, Chuck Norris, qui travailla avec lui pendant huit saisons de la célèbre série, lui a rendu hommage.

Chuck Norris réagit à la mort de Clarence Gilyard Jr

La nouvelle en aura surpris plus d'un, mais on apprenait ce 29 novembre 2022 le décès de l'acteur Clarence Gilyard Jr. Même si le comédien n'a pas eu une carrière très prestigieuse, il avait marqué les esprits de toute une génération avec la série Walker, Texas Ranger (1993-2001). En effet, si Chuck Norris en était le héros, Clarence Gilyard Jr restait un élément important du show, interprétant le ranger et ami de Walker, James Trivette.

Malheureusement, le comédien est mort le 28 novembre 2022, à l'âge de 66 ans. Comme on pouvait s'y attendre, son ancien collègue Chuck Norris a pris le temps de lui rendre hommage. Les deux hommes avaient collaboré ensemble sur Walker, Texas Ranger pendant huit saisons. Chuck Norris a donc exprimé sa peine et son soutien à la famille de l'acteur dans un post sur son compte Instagram.

C'est avec une grande tristesse que j'apprends le décès de mon cher ami et co-vedette, Clarence Gilyard Jr. Pendant près d'une décennie, nous avons passé de bons moments à travailler ensemble et nous avons tous les deux adoré traduire en justice des méchants. Mes pensées et mes prières vont à sa femme et ses enfants. Tu manqueras profondément à tous ceux qui t'ont connu. Puisses-tu reposer en paix, mon ami. Jusqu'à ce que nous nous revoyions.

Un visage des années 1980

Un bel hommage de la part de Chuck Norris qui fait suite à celui de l'université Fine Arts du Nevada où Clarence Gilyard Jr enseignait depuis 2006. Bien qu'il ait eu des rôles secondaires mais notables à la fin des années 1980, le comédien n'a pas tourné régulièrement après les années 2000. Suffisant tout de même pour qu'il reste en mémoire de bon nombre de spectateurs.

Clarence Gilyard Jr - Die Hard ©20th Century Fox

On pensera alors à lui devant Top Gun, Piège de cristal ou encore L.A. Takedown. Des films qui lui ont permis de collaborer avec de grands cinéastes comme Tony Scott, John McTiernan et Michael Mann. Les causes de sa mort n'ont pas été précisées.