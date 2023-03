Mort de Lance Reddick : Keanu Reeves très ému à la première américaine de John Wick 4

La disparition à l'âge de 60 ans de Lance Reddick a ébranlé Hollywood. Inoubliable dans "The Wire" et la saga "John Wick", l'acteur l'est aussi pour ses collègues de travail, Keanu Reeves en tête, qui lui ont rendu un nouvel hommage lors de la première de "John Wick : Chapitre 4" à Los Angeles.

L'équipe de la saga John Wick pleure Lance Reddick

Alors que le quatrième opus de la saga John Wick arrive dans les salles françaises le 22 mars 2023 (notre critique ici), sa première américaine a été marquée par l'émotion liée à la mort de Lance Reddick. En effet, alors que l'équipe de John Wick : Chapitre 4 se trouvait au TCL Chinese Theatre pour la projection du film, plusieurs de ses membres, dont l'acteur Keanu Reeves et le réalisateur Chad Stahelski, ont pris le temps de rendre hommage à leur collègue disparu le 17 mars 2023. Celui-ci incarnait dans les quatre films John Wick Charon, concierge de l'hôtel Continental de New York et un des plus proches alliés de John Wick. Sa disparition à l'âge de 60 ans, due à des causes naturelles, a largement ébranlé Hollywood.

Charon (Lance Reddick) - John Wick 2 ©Metropolitan FilmExport

"C'est put*** de nul qu'il ne soit pas là"

Parmi ses collègues et amis présents, la star Keanu Reeves s'est montré parmi les plus émus. Il s'est ainsi arrêté au micro de plusieurs médias, cherchant ses mots et ne dissimulant pas sa tristesse.

Lance était une personne merveilleuse, un artiste spécial, un homme gracieux et digne, avec une telle passion pour son art. Et avoir eu la chance de travailler avec lui pendant 10 ans et sur 4 films est quelque chose de spécial pour moi, c'est put*** de nul qu'il ne soit pas là.

Une émotion sincère redoublée par les mots du réalisateur Chad Stahelski, mais aussi par ceux de Laurence Fishburne, interprète du Bowery King dans les films John Wick et autre allié précieux du héros de la saga.