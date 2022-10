Mort de Robbie Coltrane : Pierce Brosnan rend un hommage émouvant à son partenaire dans James Bond

En deux films, "GoldenEye" et "Le Monde ne suffit pas", Robbie Coltrane s'est fait une place chez les personnages les plus iconiques de la saga James Bond, dans le rôle de Valentin Dmitrovich Zukovsky. Pierce Brosnan s'en souvient parfaitement, et il a tenu à rendre hommage à l'acteur décédé à l'âge de 72 ans.

James Bond avant Harry Potter

Mondialement connu pour son rôle d'Hagrid dans la saga Harry Potter, l'acteur Robbie Coltrane, décédé le 14 octobre 2022, l'était aussi pour son rôle dans la saga James Bond. Et ce n'est pas rien, si on n'appartient ni au MI6 ni à l'organisation SPECTRE, d'arriver à exister dans cet univers. Robbie Coltrane a débuté au cinéma dès 1980 devant la caméra de Bertrand Tavernier dans La Mort en direct, et n'a ensuite plus quitté les écrans. Mais il lui faut en effet attendre GoldenEye en 1995 pour accéder à une popularité mondiale.

Dans GoldenEye, il est Valentin Dmitrovich Zukovsky, un ex-agent du KGB reconverti en boss de moyenne envergure de la mafia russe. On apprend qu'il a un historique avec James Bond, incarné dans GoldenEye par Pierce Brosnan. En effet, du temps des années actives de Zukovsky au KGB, James Bond lui aurait tiré dans la jambe, volé sa voiture et sa copine. Du James Bond tout craché, mais les deux hommes entretiennent cependant une relation où l'amitié prend vite le pas sur la méfiance.

Le Monde ne suffit pas ©United International Pictures

Robbie Coltrane reprendra son rôle dans Le Monde ne suffit pas en 1999, dans lequel son personnage est bien plus présent mais connaît une fin tragique. Allié de 007, Valentin Dmitrovich Zukovsky a gagné en deux films, et en partie grâce au talent de Robbie Coltrane, sa place chez les personnages iconiques de la saga d'espionnage. Et dans le coeur de Pierce Brosnan, qui lui a rendu hommage à l'annonce de son décès.

"On a tellement ri pendant le tournage des films James Bond"

Pierce Brosnan, titulaire du rôle de James Bond le temps de quatre films entre 1995 et 2002, s'est ainsi exprimé sur Instagram pour déplorer la mort de son ami et collègue de travail. Il a posté deux photos, un portrait de l'acteur et une image en noir et blanc des retrouvailles de leurs personnages dans GoldenEye. Des photos qu'il a aussi accompagnées de mots touchants en légende.