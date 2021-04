Mort ou Vif : Sharon Stone a payé le cachet de Leonardo DiCaprio

La même année que "Casino", Sharon Stone se retrouvait à l'affiche d'un autre film : "Mort ou Vif". Auréolée d'un statut de star suite à sa performance sulfureuse dans "Basic Instinct", l'actrice disposait de nombreux pouvoirs dans ce long-métrage. Y compris celui de vouloir à tout prix un acteur tel que Leonardo DiCaprio dans le film.

Sharon Stone : le sex-symbol des nineties

Blonde platine et belle à en tomber, l'ex-mannequin Sharon Stone fait ses débuts au cinéma dans les années 80.Elle apparaît brièvement dans des films réalisés par des grands metteurs en scène tels que Woody Allen, Claude Lelouch et Wes Craven. Toutefois, la jeune femme se cherche encore, tournant dans des films et séries bas de gamme. Surtout, son manque de notoriété lui fait passer à côté de films populaires importants tels que Liaison Fatale, Neuf semaines et demi ou bien encore Batman.

C'est à partir de 1990 que Sharon Stone obtiendra enfin le succès en jouant un rôle de premier plan dans Total Recall, aux côtés d'Arnold Schwarzenegger. Elle va poursuivre son image de femme fatale et manipulatrice dans le film qui la fera exploser internationalement : Basic Instinct. Un rôle qui va lui permettre d'être nommée pour la première fois aux Golden Globes. En 1995, elle tournera devant la caméra de Martin Scorsese pour les besoins de Casino. Si ce dernier lui permettra de remporter sa première statuette de meilleure actrice, on oublie parfois qu'elle a tourné pour un autre long-métrage la même année. Il s'agit bien sûr de Mort ou Vif, réalisé par Sam Raimi.

Quand Sharon fait confiance à Leonardo

Récemment, l'actrice aujourd'hui âgée de 63 ans a publié ses mémoires intitulées The Beauty of Living Twice. Dans son livre, Sharon Stone revient notamment sur son enfance, et sur certaines anecdotes heureuses ou malheureuses survenues durant ses quarante ans de carrière. Il y a quelques jours, on apprenait ainsi que dans Basic Instinct, la célèbre scène du croisement de jambes durant laquelle on voyait son sexe, avait été réalisée sans son total consentement.

Dans un autre passage du livre, Sharon Stone revient donc sur le tournage de Mort ou Vif. Co-productrice du film, elle tente alors d'imposer certains de ses choix, notamment au niveau du casting. C'est ainsi que son regard se porte sur celui de Leonardo DiCaprio, âgé d'une vingtaine d'années à l'époque. Si l'acteur s'était révélé avec Gilbert Grape en 1993, il n'était pas encore la star d'aujourd'hui. De ce fait, le studio TriStar refuse la proposition de Sharon Stone d'embaucher l'acteur dans ce western :

"Pourquoi un inconnu, Sharon, pourquoi tu te tires tout le temps une balle dans le pied ?" Le studio a dit que si je le voulais tant que ça, je n'avais qu'à le payer sur mon propre salaire. C'est ce que j'ai fait.

The Kid (Leonardo DiCaprio) - Mort ou Vif ©TriStar

Une grande marque de confiance envers celui qu'elle voyait déjà comme l'un des futurs grands acteurs de sa génération, bien avant qu'il ne devienne une star grâce à Titanic. À noter également que la comédienne a également insisté pour embaucher Russell Crowe, dont c'était le premier rôle sur les terres américaines.

Sharon Stone a aussi milité pour Sam Raimi

Dans ses mémoires, Sharon Stone révèle une autre demande de sa part : avoir Sam Raimi en tant que réalisateur. En effet, malgré sa notoriété suite à la trilogie Evil Dead et Darkman, le metteur en scène n'était pas considéré comme une bonne option pour TriStar. L'actrice rassura toutefois le studio en disant que le réalisateur travaillerait pour presque rien.

Malgré les choix courageux de Sharon Stone, Mort ou Vif fut malheureusement un échec commercial qui marqua profondément Sam Raimi. Néanmoins, c'est paradoxalement ce genre de flop qui lui permit de retrousser ses manches afin de mettre en scène avec brio la trilogie Spider-Man.