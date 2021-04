Mortal Kombat : Warner espère faire au moins cinq films

Alors que le nouveau "Mortal Kombat" est sur le point de sortir aux États-Unis, la Warner entend bien débuter une nouvelle franchise avec le film. Le studio a anticipé quatre futures suites si le succès est au rendez-vous.

Mortal Kombat, un retour sur grand écran attendu

On pourra très bientôt découvrir la nouvelle version cinématographique de Mortal Kombat. Le célèbre jeu vidéo a déjà eu droit à une adaptation au cinéma. Sortie en 1995, elle était signée Paul W. S. Anderson. Mais elle avait déçu les fans du jeu. John R. Leonetti avait malgré tout réalisé une suite, intitulée Destruction Finale et dévoilée deux ans plus tard. Mais celle-ci s’était fait descendre à sa sortie. Le nouveau long-métrage baptisé tout simplement Mortal Kombat a donc la pression et espère enfin séduire les fidèles du jeu vidéo créé par John Tobias et Ed Boon.

L’intrigue du nouveau Mortal Kombat, très simple, reprend celle du film de 1995 et surtout du célèbre jeu vidéo. Elle suit les plus grands champions de la Terre qui se rassemblent pour affronter les ennemis de l’Autre Monde. Le film réunit à la fois des protagonistes principaux des jeux vidéo adorés des fans et des personnages inédits. Au centre de l’histoire se trouve l’un d’eux, Cole Young.

Cole Young (Lewis Tan) - Mortal Kombat © Warner Bros

C’est Simon McQuoid qui a signé ce nouveau Mortal Kombat. Le réalisateur australien a tenté un pari très risqué puisqu’il a choisi d’adapter un jeu vidéo disposant d’une énorme fan-base pour ce qui est seulement son premier long-métrage. Pour ce qui est de la distribution, Cole Young y est joué par Lewis Tan. Parmi les autres personnages, on pourra y voir Sonya Blade, Kano, Lord Raiden, Shang Tsung, ou encore Scorpion, respectivement joués par Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Chin Han et Hiroyuki Sanada.

La Warner voit les choses en grand

Et alors que le nouveau film n’est pas encore sorti, la Warner compte en faire le point de départ d’une saga. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le studio a de l’ambition. Il veut développer au moins cinq long-métrages Mortal Kombat ! C’est Joe Taslim qui a vendu la mèche. Révélé par son rôle dans The Raid, l’acteur indonésien interprète Sub-Zero dans le nouveau film de Simon McQuoid. Et, récemment invité du podcast de Marc Malkin pour Variety, il a confié avoir signé pour jouer son personnage dans cinq films potentiels. Ce n’est pas si étonnant d’apprendre que le contrat de Taslim inclut plusieurs films. Les studios anticipent en général pour s’assurer la présence d’un acteur si une suite voit le jour, et pour ne pas avoir à augmenter son salaire.

Mortal Kombat © Warner Bros

Mais dans le cas présent, la Warner voit loin, puisqu’on parle ici de quatre potentielles suites ! Et c’est un minimum. Le personnage de Sub-Zero pourrait mourir dans le cinquième opus et la franchise pourrait continuer sans lui. Il existe aussi la possibilité que le contrat de Taslim soit renouvelé à la fin de ces cinq films si le studio souhaite garder son personnage vivant après cela. Mais on est encore loin de ces éventualités, et il faudra déjà certainement que le premier film parvienne à séduire le public pour que la Warner enclenche une suite. Celle-ci devra aussi se montrer concluante si on veut espérer voir d’autres long-métrages et arriver aux cinq que tease Taslim.

Premiers éléments de réponse dans quelques jours

On aura déjà des éléments de réponse sur le succès de Mortal Kombat dans quelques jours, lorsque les premiers chiffres du box-office et de sa réception sur HBO Max seront tombés. Le long-métrage sort dès ce vendredi 23 avril sur dans les salles américaines. Et comme pour tous les films de la Warner dont la sortie est prévue cette année, il sera également mis en ligne sur HBO Max le même jour. En revanche, Mortal Kombat n’a pas encore de date de sortie en France. Mais on peut peut-être espérer le découvrir sur grand écran si les salles de cinéma rouvrent dans les prochaines semaines, comme il se murmure depuis quelques jours. En attendant, vous pouvez découvrir les sept premières minutes du film.