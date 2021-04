Mortal Kombat : Warner partage les 7 premières minutes

Warner ponctue la promotion de "Mortal Kombat", juste avant la sortie aux États-Unis, avec la diffusion des sept premières minutes du film réalisé par Simon McQuoid. Les fans peuvent déjà découvrir deux personnages populaires des jeux en action.

Mortal Kombat : la nouvelle adaptation arrive

La sortie de Mortal Kombat sur les écrans américains approche à grands pas. Warner ne s'embarrasse plus avec la pandémie et sort ses films là où c'est possible, en plus d'un passage sur HBO Max pour une durée d'un mois. À partir du 23 avril, les Américains pourront donc découvrir cette nouvelle adaptation des jeux de combat cultes. D'autres pays peuvent déjà le faire, comme en attestent les premiers retours trouvables sur le net. Tout le monde a encore en tête la précédente tentative de transposition au cinéma par Paul W. S. Anderson. C'est cette fois Simon McQuoid qui s'y colle avec un scénario qui jongle entre originalité et respect de la franchise.

Le scénario se concentre sur Cole Young (Lewis Tan), un combattant MMA ayant le symbole Mortal Kombat encré sur la poitrine. Le temps est venu pour lui de partir à la découverte de ses origines. Il va ainsi pénétrer dans un monde magique où des combattant venus de différents royaumes s'affrontent. Si le nom du héros ne vous dit rien, c'est parce qu'il n'est jamais apparu dans aucun des opus vidéo-ludiques. On pourra en revanche croiser des têtes populaires comme Scorpion (Hiroyuki Sanada), Sub-Zero (Joe Taslim), Sonya Blade (Jessica McNamee) ou encore Raiden (Tadanobu Asano).

Une scène d'ouverture qui annonce la couleur

Mortal Kombat ©Warner Bros.

On le disait, la sortie outre-Atlantique est imminente pour Mortal Kombat. Warner donne un dernier coup de collier promotionnel avec la mise en ligne des sept premières minutes du film (en tête d'article). Cette introduction présente la rivalité entre Scorpion et Sub-Zero. Les deux personnages apparaissent sous leur forme originale. Le premier, Hanzo Hasashi, mène une petite vie tranquille avec sa famille. Jusqu'à ce qu'un menaçant visiteur s'en prenne à sa femme et son fils. À son retour chez lui, Hanzo découvre les siens figés dans la glace. On comprend alors que Sub-Zero a usé de son pouvoir spécial. Puis des assassins interviennent et se font vaincre les uns après les autres, avec quelques effusions de sang à la clé. Avant que la vidéo ne se stoppe, les deux ennemis mythiques de la franchise se retrouvent face à face, prêts à en découdre. On les retrouvera ensuite plus tard dans le film, dans les habits de Sub-Zero et Scorpion.

Cet extrait donne un avant-goût de la violence qui sera présente dans Mortal Kombat. La sortie en France est pour le moment reportée à une date indéterminée. Il se peut, comme Wonder Woman 1984 et Godzilla vs Kong, que Warner décide de rétrograder le film sur le petit écran avec une sortie en digital puis en physique.