Mourir peut attendre : Ana de Armas tient un rôle inédit dans la franchise

L’attente fébrile des nouvelles aventures de l’agent secret le plus célèbre au monde se poursuit. « Mourir peut attendre » n’en finit plus de nous surprendre et ces dernières informations sur le rôle d’Ana de Armas ne devraient pas déroger à la règle !

D’ici quelques semaines sortira Mourir peut attendre, le prochain opus des aventures de l’incontournable 007. Grâce à un portrait paru dans Vanity Fair, un point important vient d’être dévoilé : il concerne la nouvelle venue Ana de Armas. La comédienne cubaine multiplie les projets : en 2021, elle jouera Marilyn Monroe dans le biopic Blonde, avec Adrien Brody et Sara Paxton, rien que ça !

Cary Fukunaga, chargé de réaliser le 25e long-métrage de la franchise, s’est laissé aller à une confidence pour le moins surprenante. Dès qu’il a appris que le poste lui revenait, Fukunaga a tout de suite voulu engager la jeune comédienne. Plus encore, il a créé un rôle spécialement pour elle… Un honneur mérité pour l’actrice.

A star is born

Fukunaga, cinéaste connu notamment pour son adaptation de Jane Eyre avec Michael Fassbender et Mia Wasikowska, la saison 1 de True Detective et celle de Maniac, a eu un véritable coup de cœur pour le jeu d’actrice de la jeune femme, criante de naturel dans A couteaux tirés. A noter que cette dernière a obtenu une nomination aux Golden Globes pour son rôle dans le long-métrage. Elle campait une infirmière pleine de bons sentiments, porteuse d’un terrible secret, qui assiste le détective tout au long de l’œuvre.

Néanmoins, malgré l’intérêt plus qu’évident du cinéaste, de Armas s’est montrée quelque peu réticente de prime abord. Cette réserve était due au traitement des personnages féminins dans la franchise, qui, soyons honnêtes, n’est pas des plus élaborés… La plupart des femmes gravitant autour de James Bond cherchent en effet à le mettre dans leur lit ou l’occire – et souvent les deux à la fois. L’actrice reconnaît qu’elle était plus qu’enthousiaste devant cette proposition en or. Toutefois, elle a dû réfléchir à deux fois avant d’accepter le rôle.

En route vers le progrès ?

La présence de Phoebe Waller-Bridge a sans doute pesé dans la balance. La talentueuse créatrice a d’ailleurs rejoint le projet grâce à Daniel Craig. L’acteur pense en effet que les personnages féminins de la saga devraient être plus profonds et mieux construits. C’est lui qui a proposé le nom de Waller-Bridge, pensant qu’elle serait plus qu’à la hauteur de cette tâche ô combien nécessaire.

Pour l’instant, on ne sait que peu de choses sur l’intrigue du film et le personnage campé par la comédienne. Selon la productrice Barbara Broccoli, la jeune femme interprétera Paloma, recrue de la CIA pour le moins pêchue qui tiendra un rôle important dans l’intrigue ! Il est d’ailleurs possible qu’on la découvre comme collaboratrice de Felix Leiter (Jeffrey Wright), membre de la CIA lui aussi, et ami de longue date de Bond.

Mourir peut attendre devrait être un énorme succès, d’autant qu’il s’agit sans doute de la dernière apparition de Daniel Craig en tant que 007. Le film sortira dans les salles obscures le 8 avril… Serez-vous de la partie ?