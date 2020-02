Mourir peut attendre : Billie Eilish dévoile la chanson originale du film

Vous avez aimé ? Partagez :

La chanson originale qui sera au générique de « Mourir peut attendre » a été dévoilée. Composée et interprétée par Billie Eilish, elle nous prépare à une ambiance sombre teintée de mélancolie. Une composition à la fois dans le style de la chanteuse et dans la tradition de la franchise 007.

Un film de la franchise 007 n’en serait pas un sans le respect de sa tradition, et Mourir peut attendre n’y dérogera pas. Pour la chanson originale, séquence de cinéma à part entière dans les James Bond, c’est la jeune Billie Eilish qui officie. Une surprise lorsque l’annonce eut lieu, du fait de sa jeunesse et d’un street style que le sujet de la Couronne britannique James Bond ne goûte guère, a priori. Mais ce 25ème opus réalisé par Cary Fukunaga semble bien décidé à renverser la table, avec une promesse de changement déjà mise en oeuvre avec l’arrivée au scénario de l’incontournable Phoebe Waller-Bridge. Et après Adèle et Sam Smith sur Skyfall et Spectre, Billie Eilish fait figure de choix radical.

Mourir peut attendre, une chanson pour des adieux

C’est un deuxième moment fort pour Billie Eilish après sa performance aux Oscars, une interprétation personnelle de Yesterday pour accompagner l’hommage aux personnalités disparues pendant l’année 2019. Pour ce titre, qui porte le nom du film, la chanteuse compose et interprète. Les premières notes dévoilées sur les réseaux laissaient pressentir une identité familière pour la franchise, une gravité cherchant la majesté. Pour les adieux de Daniel Craig au rôle qu’il aura tenu pendant quinze ans, c’est de circonstance.

Mis à part Skyfall d’Adèle, les dernières chansons originales n’ont pas marqué les esprits, assez loin des interprétations de Shirley Bassey (Goldfinger), Tina Turner (Goldeneye), ou encore Nancy Sinitra (You Only Live Twice). Mourir peut attendre de Billie Eilish a de l’ampleur, un texte simple, sentimental et sombre, qui colle à son registre. Le morceau ne révolutionne rien mais c’est plutôt une réussite, avec une montée en puissance plaisante, qu’on pourrait néanmoins trouver un soupçon timide au regard de l’action largement exposée dans la bande-annonce. Il faudra attendre la sortie du film pour avoir la bande originale dans son ensemble, qui est signée Hans Zimmer.

Rendez-vous le 8 avril 2020 pour la sortie de Mourir peut attendre dans les salles.