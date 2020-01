Mourir peut attendre : la chanson originale écrite et interprétée par Billie Eilish

Décidément, Mourir peut attendre n’a pas fini de nous surprendre. Alors qu’on pensait très probable la présence de Beyoncé à la chanson originale, l’artiste ayant posté sur Instagram une photo d’elle penchée sur ce qui ressemblait à la boisson préférée de 007, c’est une autre artiste qui vient d’être officiellement annoncée : Billie Eilish. La chanteuse, dont la popularité ne cesse de grandir depuis 2016, bat un record de précocité, puisqu’elle est l’artiste la plus jeune dans l’histoire de la franchise à être chargée de l’écriture et l’interprétation de la chanson originale d’un James Bond.

Et c’est sur le compte Twitter « officiel » de James Bond que l’annonce a été faite, coupant court à toutes les spéculations.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg

