Mourir peut attendre est le premier film James Bond tourné en IMAX

border bs:0 bc:#000000 ps:0 pc:#eeeeee es:0 ec:#000000 ck:500d02a4f1f1d7497340cc586896bf11

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En dehors des nouveautés, régulièrement teasées depuis que la promotion a débuté, qu’offrira l’intrigue du nouveau James Bond, celui-ci innovera aussi sur le plan technique. « Mourir peut attendre » est en effet le premier film de la saga à avoir été tourné en IMAX.

Réalisé par le cinéaste Cary Fukunaga, Mourir peut attendre est annoncé comme révolutionnaire pour la franchise longue de 24 films. De nombreux indices évoquant des changements important dans l’histoire, jamais vus auparavant dans la saga, sont régulièrement semés par les producteurs et les acteurs depuis le début de la promotion du long-métrage. Le nouveau film, a l’ambition d’offrir un souffle nouveau à la saga en faisant des choix scénaristiques forts.

Ces changements à prévoir dans l’intrigue s’accompagneront d’une nouveauté de plus, cette fois sur le plan technique. Fukunaga a en effet tourné plusieurs scènes du long-métrage avec des caméras IMAX, dont la résolution extrêmement haute monte à 15/70mm. Les rares cinémas pouvant projeter des films en IMAX verront donc l’écran s’agrandir verticalement, pour des images jusqu’à 40% plus grandes, pour ces scènes. La qualité de l’image et du son seront également améliorées dans le but d’offrir aux spectateurs une expérience encore plus immersive.

Malheureusement, seuls 15 cinémas sont équipés pour proposer des films en IMAX en France. Il faudra attendre encore un peu pour que la nouvelle technologie soit adoptée par plus de salles.

Une distribution impressionnante pour le nouveau Bond

Pour le dernier film de Daniel Craig dans le costume de l’agent 007, Bond va devoir reprendre du service après avoir décidé de prendre sa retraite. Parti profiter du soleil Jamaïcain, son ami Felix Lester, joué par Jeffrey Wright depuis Casino Royale, vient solliciter son aide pour sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. L’agent anglais va alors se retrouver sur les traces d’un mystérieux ennemi, qui possède de redoutables armes technologiques.

Du côté de la distribution, outre le retour de Craig dans le rôle principal, les personnages d’Eve Moneypenny (Naomie Harris), Q (Ben Whishaw), M (Ralph Fiennes) et Bill Tanner (Rory Kinnear) feront leur retour. Madeleine Swann, interprété par Léa Seydoux, et Blofeld, joué par Christoph Waltz, tous deux présents dans le dernier film, seront aussi de nouveau de la partie.

Quant aux nouveaux visages qui viendront étoffer le casting du 25ème film de la saga, Lashana Lynch, vue dans Captain Marvel, jouera Nomi, un nouvel agent qui collaborera avec Bond. Ana de Armas interprétera Paloma, un personnage annoncé comme inédit dans la franchise, tandis que Rami Malek prêtera ses traits à Safin, le mystérieux méchant de l’histoire.

Le film sortira le 8 avril prochain en France.