Mourir peut attendre : James Bond papa dans le film ?

Mourir peut attendre sera le dernier film James Bond porté par Daniel Craig. Alors qu'il ne sortira pas avant plusieurs mois, un leak du scénario est apparu sur la toile et annonce la présence d'un personnage qui pourrait être son enfant, ou du moins avoir un lien bien particulier avec Madeleine. ATTENTION ! CET ARTICLE POURRAIT CONTENIR DES SPOILERS SUR LE PROCHAIN FILM JAMES BOND !

Presque 15 ans après Casino Royale Daniel Craig va porter une dernière fois le costume de James Bond dans Mourir peut attendre. Un film qui s'annonce fort en émotions puisque nous avons pu voir une évolution inédite du personnage durant quatre films, et que ce cinquième refermera définitivement l'ère Daniel Craig.

Voilà de nombreux mois que la production du film est scrutée de toutes parts, à la recherche d'un indice sur l'intrigue et le sort qui sera réservé à 007. La bande-annonce a bien été dévoilée en décembre dernier, mais il reste beaucoup de choses à découvrir. Et il se pourrait que les fans soient extrêmement surpris par la tournure de ce prochain opus, si l'on en croit les dernières fuites autour du scénario.

En effet, d'après Movieweb, un leak du scénario serait apparût sur ebay. Il s'agirait plus précisément d'une feuille faisant le détail du casting et des personnages, et révélant ainsi de nombreuses informations sur l'intrigue. On apprend par exemple la présence de Billy Magnussen dans le rôle de Ash, un agent de la CIA qui partira à la poursuite de James Bond dans la troisième partie du film.

Bond... Daddy Bond

Mais la véritable bombe de ce rapport concerne un nouveau personnage prénommé Mathilde (prénom qui rappelle fortement Madeleine) et décrit comme une enfant de cinq ans. Cette dernière apparaîtrait à la fin du film, durant la scène numéro 235. Il est indiqué que "Nomi (Lashana Lynch) met à l'abri Madeleine et Mathilde avec l'île de Safin en arrière-plan". Il ne s'agirait néanmoins pas de la dernière scène puisqu'une autre est numérotée 243.

Reste que la présence d'une jeune fille de cinq ans, vraisemblablement proche de Madeleine, a de quoi interroger. On peut facilement imaginer qu'il s'agit de la fille de James Bond, que Madeleine lui aurait cachée. Mais pas sûr que cette version relativement simple soit la bonne. Movieweb émettant une hypothèse plus complexe, à savoir que Mathilde pourrait être un clone de Madeleine créé par Safin. Ce dernier aurait d'ailleurs connu Madeleine dans sa jeunesse et développé une obsession pour elle, ce qui le mènerait à la cloner. Une idée qui paraît folle, mais qui s'inscrit avec le retour très probable de Vesper Lynd, qui pourrait revenir de différentes manière, en rêve, par des flashbacks ou via... Un clone !

Dans tous les cas, il est annoncé qu'en découvrant Mathilde séquestrée dans l'antre de Safin, Bond et Nomi iront la sauver. Et la fin devrait montrer Bond dans un rôle de père, ou du moins de gardien, de Mathilde, aux côtés de Madeleine. Une véritable nouveauté pour le personnage qui permettrait de lui offrir une belle conclusion, le "forçant" à quitter son rôle d'agent pour assurer désormais un rôle de père.

Etant donné qu'on nous a promis que Mourir peut attendre serait extrêmement touchant, cette hypothèse s'avère assez crédible. Mais pour s'en assurer, il faudra aller voir le film, daté au 11 novembre 2020 dans les salles françaises.