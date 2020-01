Mourir peut attendre : James Bond rencontre 007 dans une nouvelle image

Vous avez aimé ? Partagez :

A quelques mois de la sortie de « Mourir peut attendre », une nouvelle image a été dévoilée, présentant Daniel Craig face à Lashana Lynch. Une manière de préparer le public à un passage de témoin ? On vous laisse en juger.

Le 8 avril 2020 sortira le 25ème James Bond, 5 ans après Spectre et 58 ans après James Bond contre Dr No, tout premier film de la célèbre franchise. Mourir peut attendre est très attendu, pour plusieurs raisons. Une d’elles est que ce sera la dernière sortie de Daniel Craig dans les habits de James Bond. Un interprète qui aura débuté en 2006 avec Casino Royale, et qui aura su convaincre dans ce rôle si particulier. Une nouvelle image de Mourir peut attendre a été dévoilée, et sans être révélatrice de l’intrigue ou d’une nouveauté, elle est cependant très symbolique.

James Bond va-t-il abandonner pour de bon le matricule 007 ?

La production de Mourir peut attendre aura connu bien des remous, avec notamment plusieurs changements à la réalisation et à l’écriture, et l’arrivée dans l’équipe de la scénariste Phoebe Waller-Bridge. Une arrivée célébrée et porteuse de l’espoir d’une féminisation de l’univers Bond, jusque-là masculin à l’extrême. Comme il en a déjà été question, il semblerait que, au moins au début de l’intrigue de Mourir peut attendre, James Bond est à la retraite et le matricule 007 a été confié à une agente, interprétée par Lashana Lynch. Craig/Bond dans l’obscurité, Lynch/007 dans la lumière, voilà une manière assez claire de transmission.

L’idée de tirer James Bond d’une retraite, ou de vacances, n’est pas neuve. Beaucoup des films de la franchise commencent ainsi, s’appliquant à illustrer le goût pour le farniente, la paresse, ou une forme d’ennui de l’agent secret. Mais dans la re-définition du personnage par Daniel Craig, qu’on voit acquérir le matricule 007 dans Casino Royale, il s’agirait plutôt d’une remise en question de sa profession et de ses missions. Alors, il y a une forme de logique à ce que le double zéro (permis de tuer) lui soit, un jour ou l’autre, retiré, et ce jour est peut-être arrivé.

Dans tous les cas, on a hâte de voir comment la franchise peut se réinventer à l’occasion de ce 25ème film, réalisé par le très talentueux Cary Fukunaga, et avec un casting ultra-séduisant : Léa Seydoux, Rami Malek, Christoph Waltz, Ana de Armas, pour ne citer qu’eux…