Mourir peut attendre : que nous apprennent les dernières images ?

Faute de pouvoir sortir "Mourir peut attendre" dans les cinémas, une des premières grandes victimes du coronavirus, la production se retrouve dans une position délicate pour sa promotion. Avec une sortie qui pourrait maintenant intervenir en 2021, comment faire vivre l'impatience des fans ? En lâchant quelques images inédites, sans en dire trop. Quoique...

Mourir peut attendre devait sortir le 8 avril 2020. Hélas, le monde connaît depuis le mois de mars un événement dramatique et historique, et le 25ème James Bond tant attendu a été la première super-production à faire les frais du coronavirus. La cruauté est double : non seulement le film est reporté plus ou moins aux calendes grecques mais, aussi, la promotion a été presque entièrement menée à son terme ! C'est ainsi que, à moins d'en dévoiler beaucoup (trop ?) sur le film, MGM et Universal disposent de très peu de matériel à diffuser pour intéresser le public à Mourir peut attendre, dans le temps qui nous sépare de sa probable sortie en 2021.

Depuis, d'autres très importantes productions ont dû reporter leur sortie, et c'est donc un embouteillage monstre pour la fin d'année 2020 et 2021. On aimerait évidemment en savoir plus, mais sans se spoiler, donc dilemme.Pour donner le change et que l'attente se ravive, la franchise 007, via son compte Twitter, a ainsi dévoilé des images inédites du nouveau James Bond. C'est peu à première vue, mais une de ces images en dit peut-être beaucoup...

Léa Seydoux out, Aston Martin all in

Ces quatre images tirées du film ne nous apprennent rien sur l'intrigue - il est d'ailleurs à noter que Rami Malek est jusque-là singulièrement absent, ce qui est plutôt très appétissant -, et sont au moins pour deux d'entre elles reliées à des situations vues dans les bandes-annonces. L'image avec Léa Seydoux et Daniel Craig doit ainsi appartenir à la séquence de course-poursuite dévoilée dans ces dernières, et on savait déjà que James Bond et Félix Leiter (Jeffrey Wright) s'entretiendraient sur un zinc de boîte de nuit. On passe sur le trio Naomie Harris/Rory Kinnear/Ben Wishaw dont on sait aussi la présence, pour s'attarder sur la dernière image.

La dernière image est elle proprement inédite, puisqu'elle montre un véhicule qu'on n'avait qu'entraperçu dans une image de rue londonienne - largement diffusée -, et dans l'ombre le temps d'une longue seconde dans la bande-annonce. Il s'agit de l'Aston Martin V8 Saloon, moins iconique que le modèle légendaire DB5 aussi présent dans Mourir peut attendre. Mais cette voiture est déjà connue des spectateurs avec sa présence dans Tuer n'est pas jouer (1987), d'où la formule "A return of old friends in NO TIME TO DIE...". Elle a d'ailleurs la même immatriculation que dans le film de 1987. Il s'agit précisément d'une déclinaison de 1974 du modèle V8 Vantage d'Aston Martin appelée Saloon, et Lagonda en version 4 portes.

Cette image est intéressante à un triple titre. D'une, il s'agit d'un modèle Aston Martin vintage à l'esthétique marginale, loin des rondeurs subtiles et du charme de la DB5, modèle le plus représenté dans la saga, et présent depuis 1964 et Goldfinger. Son design muscle car suggère une puissance brute, ce qui reste une originalité séduisante dans l'univers James Bond. Ensuite, les images de cette voiture vues dans les bandes-annonces semblent très vraisemblablement situées à Londres, ce qui ne colle pas du tout avec l'environnement de l'image. On la verra donc dans le film à différents endroits et en mouvement. Enfin, c'est le rappel que c'est une des trois Aston Martin actives du film, avec la DB5 modifiée de la course-poursuite et le modèle DBS Superleggera conduit par Lashana Lynch (ci-dessous).

Si c'est un détail pour vous, pour les fans ça veut dire beaucoup. Trois modèles Aston Martin dans un même James Bond, c'est un hommage inédit rendu à l'association historique du personnage et de la marque automobile, aussi forte que celle avec ses montres Omega. James Bond roule en Aston Martin et les écarts de cette conduite - assez fréquents - sont souvent dénoncés. Pour exemple, le passage à BMW à l'occasion de Goldeneye et Demain ne meurt jamais - sans compter la moto BMW dans ce dernier- avait passablement agacé les fans hardcore de 007.

On pourrait s'arrêter là et déjà s'estimer heureux que Mourir peut attendre s'amuse autant avec la marque de son agent secret. Mais ce n'est pas tout. En effet, après un petit tour sur le site officiel d'Aston Martin, on peut confirmer qu'une quatrième Aston Martin est bien présente dans Mourir peut attendre : l'hypercar Aston Martin Valhalla (ci-dessous).

À la différence des trois autres modèles évoqués, aucune image ne montre à ce jour cette voiture dans le film, qui par ailleurs sera commercialisée en 2021 et en 500 exemplaires uniquement. On a hâte de voir comment cette voiture apparaîtra et combien elle sera utilisée dans Mourir peut attendre. En outre, il est intéressant de voir que le choix de ces quatre véhicules marie le passé, le présent et le futur. Dans tous les cas, entre la révolution de la franchise annoncée et le plein retour à la source automobile de James Bond, ce 25ème James Bond est définitivement à voir... dès que possible.