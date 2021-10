Mourir peut attendre : la scène d'ouverture a été teasée dans Spectre

« Mourir peut attendre » est enfin disponible dans les salles obscures. Les plus attentifs d'entre vous auront peut-être remarqué que la scène d'ouverture du film a été teasée dans le précédent opus : « Spectre ».

Mourir peut attendre : dernier volet avec Daniel Craig

Maintes fois repoussé à cause de la pandémie de la COVID -19, Mourir peut attendre vient enfin de débarquer dans les cinémas français. Réalisé par Cary Joji Fukunaga, ce 25ème film de la licence James Bond marque la dernière apparition de Daniel Craig dans la peau de l'agent 007. Après quinze ans de loyaux services, et cinq apparitions dans le rôle, le comédien raccroche le costume au terme de ce dernier tour de piste. Pour l'occasion, une partie du casting de Spectre est de retour comme Ralph Fiennes en M, Christoph Waltz dans le rôle de Blofeld, Ben Whishaw en Q, Naomie Harris dans la peau de Moneypenny ou encore Léa Seydoux dans les habits de Madeleine Swann. Côté petits nouveaux, le film présente Rami Malek en Lyutsifer Safin ; Lashana Lynch en nouvelle 007 ou encore Ana de Armas dans la peau de l'agent Paloma.

Lyutsifer Safin (Rami Malek) - Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Mourir peut attendre reçoit pour le moment des avis divisés, entre ceux qui ont été séduits par cet ultime chapitre, et ceux déçus, notamment pas sa longueur excessive. Côté box-office mondial, le long-métrage comptabilise plus de 121 millions de dollars de recettes en seulement deux jours d'exploitation.

Une scène déjà teasée dans Spectre

Mourir peut attendre est une suite directe de Spectre. Le film de Cary Joji Fukunaga se charge de conclure la saga de Daniel Craig. Les spectateurs les plus avertis auront d'ailleurs remarqué que Spectre teasait déjà, à son époque, la scène d'ouverture de Mourir peut attendre. Sorti en 2015, et réalisé par Sam Mendes, Spectre présentait notamment le personnage incarné par Léa Seydoux. Une héroïne ambiguë qui fait tourner la tête et le cœur de notre héros. Ainsi, une réplique de la comédienne dans Spectre décrivait avec précision le déroulement de l'introduction de Mourir peut attendre. En effet, dans un dialogue entre Madeleine et James, la protagoniste révèle à l'agent 007 les circonstances dans lesquelles son père est décédé :

Un beau jour, un homme est venu chez nous pour tuer mon père. Il ne se doutait pas que j'étais en haut à jouer dans ma chambre. Ni que papa gardait un Berreta 9mm à côté de l'eau de javel sous l'évier. Je hais les armes à cause de ça.

Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Un moment important dans la création de Madeleine Swann qui est en exergue dès la première séquence de Mourir peut attendre. En effet, Cary Joji Fukunaga se base sur cette réplique pour montrer l'arrivée de Safin chez les Swann. Comme ce qui est raconté dans Spectre, la jeune Madeleine s'empare d'un pistolet caché dans les produits ménagers lorsque le puissant antagoniste débarque chez elle. La suite, on ne vous la racontera pas ici, pour éviter de vous spoiler la première scène de Mourir peut attendre. Il faut en tout cas noter la cohérence scénaristique entre les deux films, poussée jusqu'au moindre détail. En attendant de découvrir Mourir peut attendre au cinéma (si ce n'est pas déjà fait), on vous met le dialogue en question entre James Bond et Madeleine Swann ci-dessous :