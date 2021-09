Mourir peut attendre : les premiers retours de la presse française sont tombés

Attendu le 6 octobre 2021, le prochain James Bond, "Mourir peut attendre" a été projeté à la presse française ce mardi 28 septembre au soir. L’embargo étant levé, de nombreux avis ont déjà été partagés. Voici ce que pense la presse française du film.

Mourir peut attendre : dernier tour de piste pour Daniel Craig

Le 25ème film de la licence James Bond sort enfin, le 6 octobre prochain. Après plus d’un an et demi de reports, à cause de la pandémie de COVID-19, les fans de 007 vont enfin découvrir Mourir peut attendre. Réalisé par Cary Joji Fukunaga, le long-métrage marque la dernière apparition de Daniel Craig dans la peau de l’agent secret. Le comédien détient le rôle depuis Casino Royal en 2006.

James Bond (Daniel Craig) - Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Cary Joji Fukunaga est notamment célèbre pour avoir mis en scène la première saison de True Detective. Côté casting, le film ramène Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Ben Whishaw et Naomie Harris, qui reviennent dans leurs rôles respectifs. Rami Malek et Lashana Lynch rejoignent la franchise. À une semaine de la sortie de Mourir peut attendre, la presse française a eu l’occasion de découvrir le film en avant-première. Voici ce qu’elle en a pensé :

Un James Bond qui divise les avis

Chose assez rare dans la franchise James Bond, et plus particulièrement dans l’ère Daniel Craig, Mourir peut attendre divise les avis. La presse française est partagée, entre ceux qui considèrent le film comme une réussite émotionnelle, et ceux qui pointent du doigt un film interminable, à la manière de Spectre. Voici quelques avis de nos éminents collègues :

Qu’en a pensé la rédaction de CinéSéries ?

Chez nous, c’est un peu la même chose, le film a divisé. Pierre Siclier a été déçu dans l’ensemble, pointant du doigt quelques incohérences qui entachent le film :

Aubin Bouillé (le rédacteur de cet article), a été plus mesuré :

Quant à Marc-Aurèle Garreau, il a synthétisé nos avis, et ses ressentis dans la critique du film, disponible ici.