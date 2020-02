Mourir peut attendre : Phoebe Waller-Bridge raconte son travail sur le film

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

« Mourir Peut Attendre », le dernier James Bond dans lequel Daniel Craig tiendra le rôle principal, a connu quelques perturbations dans sa phase de développement. La scénariste Phoebe Waller-Bridge explique en quoi a consisté son travail lors de sa participation au projet.

Qu’importe qui allait se retrouver à sa tête, ce vingt-cinquième James Bond allait être particulier à tous les coups. Après des années de bons et loyaux services, Daniel Craig s’apprête à faire ses adieux au personnage dans Mourir peut attendre. La conception du film n’a pas démarré sous les meilleurs auspices avec Danny Boyle qui a quitté le navire à la suite de différents artistiques avec les producteurs – on a alors pu entendre parler d’une potentielle mort de Bond dans le film. Cary Joji Fukunaga a repris le poste et a enduré quelques désagréments lors du tournage, et notamment une blessure de son acteur principal. Tout ce qui compte, c’est que le film se soit fait et que nous sommes tout proche de voir de quoi il en retourne.

Un scénario de Mourir Peut Attendre écrit à plusieurs mains

Le précédent scénario de Boyle et John Hodge n’a visiblement pas été conservé – quelques idées doivent survivre par endroits. Neal Purvis et Robert Wade, habitués de la franchise, ont repris la main, avec Fukunaga en soutien pour mettre en place des nouvelles idées plus en adéquation avec les attentes du studio. Phoebe Waller-Bridge a aussi été approchée pour apporter sa touche au script de Mourir Peut Attendre. La créatrice de Fleabag a expliqué (via Collider) comment elle a pu influer sur la phase d’écriture :

[On m’a demandé de faire] des dialogues raffinés et de proposer des choses. Il s’agit simplement de donner des alternatives. Ils m’ont donné quelques scènes et ensuite je devais trouver des solutions alternatives ou donner des idées sur leur place dans le scénario ou comment elles pouvaient se finir. Je donnais ces options puis ils prenaient ce qu’ils voulaient.

Compliqué, donc, de cibler avec précision les endroits où elle aura eu de l’influence. Connue aussi pour la première saison de Killing Eve, Phoebe Waller-Bridge a certainement cherché à mieux traiter ce qui devait concerner les femmes de l’intrigue. Léa Seydoux, Ana de Armas et Lashana Lynch auront des rôles importants dans Mourir peut attendre. Si James Bond n’est pas prêt de changer de sexe d’après les producteurs, les femmes prennent plus de place dans l’univers. On ne pourra que s’en féliciter, en attendant la sortie du film est prévue en France le 8 avril 2020.