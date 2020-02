Mourir Peut Attendre sera le plus long James Bond jamais fait

Vous avez aimé ? Partagez :

On espère tous un dernier tour de piste marquant pour Daniel Craig dans « Mourir Peut Attendre ». Si on ne sait pas quelle sera la qualité de cet épisode, on peut en revanche s’attendre à passer un sacré moment dans la salle puisqu’il s’agira du plus long film de la saga.

Daniel Craig mérite incontestablement sa place dans la liste des interprètes de James Bond les plus marquants de la franchise. Mourir peut attendre sera sa cinquième et dernière sortie dans le costume de l’espion 007. Hormis un Quantum of Solace un peu moins bon, les trois autres épisodes sont des incontournables et on attend du prochain qu’il en fasse de même.

Après la brouille avec Danny Boyle, c’est Cary Joji Fukunaga qui a récupéré le bébé. De ce qui est connu de l’histoire, elle présentera un Bond qui a délaissé ses fonctions pour s’offrir un repos mérité en Jamaïque. Mais il ne pourra pas profiter de sa tranquillité très longtemps. La disparition d’un scientifique inquiète la CIA et l’ex-agent va devoir tout mettre en ouvre pour empêcher qu’un terroriste mettent à exécution son plan.

Le feeling qui ressort de toutes les images promotionnelles donnent envie de croire en Mourir peut attendre. Daniel Craig mérite que le film soit à la hauteur de son incarnation et que la porte de sortie qu’on lui propose soit proportionnelle à tout le bien qu’il a fait au personnage. L’événement semble assez important pour que le film fasse un gros score au box-office. Il faudra quand même une très grosse carrière dans les salles pour dépasser le 1,1 milliard de dollars récoltés par Skyfall. Surtout que la sortie de Mourir peut attendre est pour le moment suspendue sur le marché chinois à cause du coronavirus !

Mourir peut attendre sera un gros morceau

Pour rester dans les chiffres, on apprend aujourd’hui grâce à AMC Theatres que le film va durer 2h43, ce qui en fait l’épisode le plus long de toute la saga, juste derrière les 2h30 de Spectre. La mode en ce moment est aux blockbusters qui s’étendent sur des durées assez conséquentes, à l’image d’Endgame. Ces longueurs s’expliquent par l’importance des films, qui ont toujours une place particulière dans les sagas concernées. Le spectateur en veut pour son argent dans ces cas et le prix du billet se justifie (presque) quand le spectacle s’annonce aussi dense.

Mourir peut attendre continue tranquillement sa promo et arrivera dans nos salles le 8 avril 2020.