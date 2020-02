Mourir peut attendre : toujours plus d’action dans le teaser du All-Star Game NBA 2020

Vous avez aimé ? Partagez :

« Mourir peut attendre » arrive au cinéma le 8 avril 2020, et on peut dire que la promotion se fait tous azimuts avec un nombre conséquent de teasers et spots TV. Le dernier spot en date, diffusé pendant le All-Star Game NBA 2020, montre un James Bond en pleine action.

Le All-Star Game de la NBA, qui voit s’affronter deux équipes composées des meilleurs joueurs des conférences Est et Ouest de la saison écoulée, n’égale pas le Super Bowl en termes de spectacle et de popularité. Mais il reste un événement propice à un week-end de festivités, accompagnées de différentes promotions. À cette occasion, un nouveau spot TV de Mourir peut attendre a été diffusé (à voir en tête d’article), avec quelques nouvelles images mais surtout un montage 100% action qui vient nourrir une impatience déjà solide.

James Bond, permis de tout casser

On nous parle depuis le début d’un film du « changement » et des adieux de Daniel Craig à la franchise. Celui-ci est tiré de sa retraite, il a un genou en vrac… Va-t-il être à la hauteur ? Le spot TV de Mourir peut attendre diffusé à l’occasion du All-Star Game prend le contrepied de toutes ces intentions, en bourrant ses 30 secondes d’une action effrénée. Fusillades, explosions, un peu plus de Rami Malek et d’Ana de Armas, une dernière seconde sur un plan qui semble être la séquence Gunbarrel en live action…

Il y a quelques jours, la chanson originale était dévoilée, une composition mêlant noirceur et une forme de mélancolie. Elle a été accompagnée d’une courte vidéo montrant certaines images inédites, celles-ci étant montées autour de la relation James Bond – Madeleine Swann (Léa Seydoux) (la vidéo ci-dessous).

Il est intéressant de voir combien le montage et la musique peuvent apporter une identité différente au film. Monté avec le thème historique de la franchise 007, le dernier spot TV semble avoir pour seul but de séduire les fans d’action et de grand spectacle, comme pour signifier que la retraite définitive de 007 version Daniel Craig ne va pas se faire dans la douceur et la diplomatie. On n’en attendait pas moins.

Rendez-vous le 8 avril 2020 pour découvrir Mourir peut attendre dans les salles.