Disney dévoile une première bande-annonce de Mufasa, le préquel du Roi Lion avec Scar

Les studios Disney viennent de dévoiler la première bande-annonce du live action consacré à l'enfance et l'adolescence de Mufasa et à sa rencontre avec Scar, attendu au cinéma le 18 décembre 2024. Il s'agit du préquel du Roi Lion sorti en 2019, et plus gros succès au box-office pour un live action Disney. Autant dire que l'attente est à son comble.

Mufasa : le préquel du Roi Lion attendu en décembre se montre

Huit mois avant son arrivée dans les salles, le préquel en live action du Roi Lion consacré à Mufasa se dévoile dans une première bande-annonce qui lève le voile sur les origines du père de Simba. Ainsi, on le retrouvera, alors qu'il n'est qu'un lionceau, lutter pour sa survie après qu'une crue l'a séparé de sa famille.

Sur son chemin, il croisera la route d'un autre jeune lion, Taka, qui deviendra par la suite l'antagoniste principal de l'histoire : le terrible Scar, responsable de la mort de Mufasa dans Le Roi Lion.

Comme révélé il y a quelques mois, on découvrira que Mufasa et Scar ne sont pas réellement frères. Ce nouveau film devrait donc lever le voile sur la raison de l'animosité entre ces deux anciens amis. On devrait également découvrir comment Mufasa est devenu le roi de la savane.

Ce nouveau live action mis en scène par Barry Jenkins (oscarisé en 2017 pour Moonlight) sera raconté sous la forme de flash-backs. Dans les séquences se déroulant au présent, Rafiki, Timon et Pumbaa (John Kani, Billy Eichner et Seth Rogen) raconteront cette histoire à la fille de Simba (Donald Glover) et Nala (Beyoncé), prénommée Kiara (et doublée par la fille de Beyoncé, Blue Ivy Carter). Vous suivez ?

La suite d'un énorme succès au box-office

À sa sortie au cinéma à l'été 2019, Le Roi Lion avait fait trembler le box-office, et était devenu le remake en live action le plus lucratif de l'histoire de Disney avec 1,7 milliard de dollars de recettes dans le monde. Il est toujours, à l'heure actuelle, à la neuvième place des plus gros succès cinématographiques de tous les temps. Autant dire que Mufasa est très attendu par les fans du Roi Lion, et sortira à la période propice de Noël. Mais connaîtra-t-il le même succès que son prédécesseur sachant qu'il n'est basé sur aucun dessin animé déjà existant ? Cela reste à voir. En France, le long-métrage est attendu le 18 décembre 2024 (et deux jours plus tard aux États-Unis).

Pour accompagner la première bande-annonce, Disney a également dévoilé l'affiche du film :