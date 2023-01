Murder Mystery 2 : Netflix lâche la bande annonce du film

Après la sortie du premier volet en 2019, Netflix vient de dévoiler les premières images de "Murder Mystery 2". On peut y voir Jennifer Aniston et Adam Sandler semer le chaos à Paris, alors qu’ils sont cette fois à la recherche de l’un de leurs amis kidnappés.

La suite de Murder Mystery arrive

En 2019, Netflix dévoile sa nouvelle comédie, Murder Mystery. Pour leur deuxième collaboration après Le Mytho, Jennifer Aniston et Adam Sandler sont les têtes d’affiche d’affiche du film. Ils interprètent Audrey et Nick Splitz, un couple qui s’offre un voyage en Europe. Lors du vol, ils rencontrent un homme qui les invite sur le yacht privé d’un milliardaire. Mais lorsque ce dernier est assassiné, Audrey et Nick deviennent les principaux suspects. Ils décident alors de prouver leur innocence en démasquant le véritable coupable.

À sa sortie, Murder Mystery a été un beau succès pour Netflix. Il a battu le record du long-métrage le plus regardé lors du week-end suivant sa sortie. Le film de Kyle Newacheck est également devenu le plus rentable de tous ceux que Sandler a tourné pour le géant du streaming. Il a même terminé en tête du classement des longs-métrages les plus populaires de la plateforme sur l’année 2019. C’est donc sans grande surprise qu’une suite a été officiellement annoncée quelque temps après la sortie du premier film. Et celle-ci se dévoile.

Une bande-annonce rythmée pour cette suite

Plus de trois ans après la sortie du premier volet, Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce de Murder Mystery 2. On y retrouve les deux protagonistes, toujours incarnés par Jennifer Aniston et Adam Sandler. Alors qu’ils sont encore invités à une réception de prestige, leur hôte se fait cette fois kidnapper. Ils vont donc devoir le retrouver. Comme le montre le trailer, une bonne partie de l’action du long-métrage devrait se dérouler à Paris.

Murder Mystery 2 ©Netflix

On peut aussi apercevoir Dany Boon dans la bande-annonce. Le comédien y reprend le rôle de l’inspecteur Delacroix, qu’il avait tenu dans le premier film, même si on devrait moins le voir à l’écran cette fois-ci. Mélanie Laurent est aussi au casting de cette suite. Elle incarne l’une des suspectes du kidnapping.

Il faudra patienter un peu plus de deux mois avant de pouvoir découvrir Murder Mystery 2. La sortie du long-métrage est prévue pour le 31 mars prochain sur Netflix.