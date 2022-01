Murder Mystery 2 : une grande actrice française rejoint la suite du film Netflix

Vous avez aimé le film Netflix "Murder Mystery" sorti sur Netflix en 2019 ? Ça tombe bien car la suite arrive ! Et Jennifer Aniston et Adam Sandler vont avoir de la compagnie avec l'arrivée au casting d'une grande actrice française que l'on a déjà croisée dans des productions Netflix...

Murder Mystery : la suite arrive

Arrivée sur Netflix le 14 juin 2019, la comédie Murder Mystery a connu un succès tonitruant. En effet, le film a tout simplement été le plus visionné de la plateforme en 2019. Porté par Jennifer Aniston et Adam Sandler, le long-métrage réalisé par Kyle Newacheck suivait un couple d'américains en vacances, qui se retrouvaient malgré eux mêlés à une affaire de meurtre. À leurs côtés, l'acteur français Dany Boon campait l'inspecteur chargé de mener l'enquête.

Murder Mystery © Netflix

Face à ce succès tonitruant, Netflix a décidé d'offrir une suite à Murder Mystery, toujours portée par le duo Aniston/Sandler, qui co-produisent également ce deuxième opus.

Et après Dany Boon, c'est une autre star française qui leur donnera la réplique. En effet, comme nous l'apprend Variety, Mélanie Laurent est annoncée au casting de ce Murder Mystery 2. C'est le troisième film Netflix auquel participe l'actrice française après 6 Underground et Oxygène.

En plus de Mélanie Laurent, s'ajoutent également au casting Mark Strong et Jodie Turner-Smith.

Le tournage prévu à Paris

Si l'on ignore encore les détails du scénario de ce nouveau film, on sait déjà qu'il sera en partie tourné à Paris. En effet, toujours dans les colonnes de Variety, on apprend que les prises de vues débuteront début février dans la capitale française. Et la production a vu grand. Ainsi, selon le producteur Raphaël Benoliel, la logistique sera proche d'un tournage de Mission Impossible :

Nous avons déjà 350 membres attendus, et uniquement pour la seconde équipe de tournage. Lorsque le casting principal arrivera, l'équipe se rapprochera de celle d'un Mission Impossible. On parle d'une énorme production. Le tournage durera six semaines, dont la moitié en studio.

Netflix n'a pas encore communiqué une date de sortie, mais elle devrait intervenir en fin d'année 2022, ou début 2023.