Près de 100 ans après, le plus grand film sur Napoléon va sortir en salles

Après le "Napoléon" de Ridley Scott, c'est celui d'Abel Gance qui va sortir en salles dans une version restaurée. Un film long de sept heures, sorti initialement en 1927.

Avant Ridley Scott, il y a eu le Napoléon d'Abel Gance

Récemment, Ridley Scott a fait preuve d'une ambition démesurée avec son Napoléon (2023). Un film porté par Joaquin Phoenix, disposant de 200 millions de dollars de budget, et d'une durée, en salles, de plus de 2h30. Le cinéaste s'est même permis de garder sous le coude une version longue de plus de 4 heures, prévue sur Apple TV+. Mais tout cela n'est au fond pas si impressionnant si on le compare au Napoléon (1927) d’Abel Gance. Un film immense à tous les niveaux, et qui près de 100 ans après sa sortie initiale peut encore laisser bouche bée.

Napoléon d'Abel Gance

Se dire qu'à cette époque, juste avant l'apparition du cinéma parlant, un cinéaste est parvenu à mettre en image un projet aussi ambitieux, grâce à 450 000 mètres de pellicule et plus d'un an de montage, demeure assez fou. Mais Napoléon est justement une œuvre titanesque, longue de sept heures, comme on en fait plus aujourd'hui et depuis bien longtemps. Et même si le film fait son âge, les innovations apportées par Abel Gance dans sa mise en scène (comme en plaçant des caméras sur des chevaux) sont remarquables.

Une restauration de 7 heures bientôt en salles

Considéré à juste titre comme un classique du cinéma, le Napoléon d'Abel Gance n'a pas toujours été présenté dans son intégralité (coupé en plusieurs parties), et encore moins dans une qualité optimale. Plusieurs versions ont été proposées au fil des ans, avec notamment différentes musiques additionnelles. Des restaurations ont aussi été effectuées, mais une définitive va enfin voir le jour. Durant 16 ans, la Cinémathèque française s'est attelé à cette tâche, sous la direction du réalisateur et chercheur Georges Mourier, dans le but de rétablir la "Grande version" originelle. Et alors que le résultat avait été présenté lors du 77e Festival de Cannes, on apprend par Le Film Français (via Première) que le long-métrage aura droit, très bientôt, à une sortie dans les salles françaises.

Distribué par Pathé Films, Napoléon sera proposé en deux parties à partir du 7 juillet. Pas d'unique séance de 7 heures donc, mais la possibilité de découvrir cette version restaurée dans ces conditions demeure exceptionnelle. Outre cette sortie nationale, des séances auront également lieu à la Seine Musicale à Paris les 4 et 5 juillet en ciné-concert.