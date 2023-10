Napoleon : une version XXL du film de Ridley Scott va voir le jour

Ridley Scott a confirmé que son film "Napoleon" sortira en salles dans une version réduite. La version longue de plus de 4 heures sera ensuite disponible grâce à Apple TV+.

Ridley Scott en mode épique avec Napoleon

À 85 ans, Ridley Scott prouve qu'il est encore en grande forme. Suffisamment pour diriger des tournages importants qui mobilisent de grosses équipes. Il faut dire que le réalisateur a l'habitude. Lors de la promotion du film Le Dernier duel (2021), il affirmait ne pas avoir eu de difficulté particulière étant donné qu'il avait simplement eu à faire ce qu'il a toujours fait. Reste que le voir enchaîner coup sur coup Napoleon (terminé et dont la sortie est prévue pour novembre) et Gladiator 2 (en production) est impressionnant.

Joaquin Phoenix - Napoleon ©Sony Pictures

Pour ces deux films, le cinéaste va proposer des séquences épiques. On a d'ailleurs pu avoir un aperçu des batailles de Napoleon qui s'annoncent exceptionnelles. Il faut dire que pour présenter la vie de l'Empereur français, il aurait été dommage de lésiner sur les moyens. Mais avec le soutien d'Apple, Ridley Scott a pu imposer sa vision, même d'un point de vue de la durée du film. En effet, en août dernier, le cinéaste annonçait qu'il disposait d'un montage de plus de 4 heures !

2h30 en salles, mais plus de 4 heures sur Apple TV+

Bien sûr, on ne s'attendait pas à ce que ce soit cette version qui arrive dans les salles. Car bien qu'Oppenheimer a montré qu'il était possible d'avoir du succès avec un très long film, ses trois heures restent loin du premier montage de Ridley Scott. Et même si Martin Scorsese a de son côté pu imposer près de 3h30 de film avec Killers of the Flower Moon, Napoleon devrait de son côté durer un peu plus de 2h30. Mais d'après une récente intervention de Ridley Scott, la version de 4 heures sera également disponible.

Auprès de Total Film (via Gamesradar), le cinéaste a affirmé qu'il y aura une version cinéma, et une version pour la plateforme de streaming Apple TV+.

J'y travaille. (Le montage) était de quatre heures 10 ce matin. Ce qui va se passer, c'est que nous allons projeter (le montage en salle) d'abord avec Sony. Ensuite, la chose parfaite est que (le director's cut) soit diffusé en streaming, et nous avons quatre heures 10 minutes.

L'idée est vraiment intéressante de la part d'Apple. Car même si le public voudra certainement voir Napoleon en salles pour son côté épique, il y aura tout intérêt à se rendre ensuite sur la plateforme de streaming pour le découvrir dans son intégralité. Pour rappel, le long-métrage porté par Joaquin Phoenix sortira dans les salles le 22 novembre 2023. On ne sait pas encore quand sortira la version longue sur Apple TV+.