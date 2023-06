Napoléon : des extraits vidéo avec Joaquin Phoenix ont été dévoilés

Lors du WWDC, Apple a dévoilé de nouvelles images du film sur Napoléon porté par Joaquin Phoenix et réalisé par Ridley Scott. Le long-métrage sera à découvrir dans les salles en fin d'année.

Nouvelles images pour Napoléon

Après avoir joué le Joker, Joaquin Phoenix va incarner un personnage historique avec Napoléon réalisé par Ridley Scott. Un choix pour le moins surprenant. Mais avec le réalisateur de Gladiator à la tête de ce film, on est forcément curieux de voir le résultat. Des premières images du tournage avaient montré l'acteur dans la peau de l'empereur français. Mais l'événement WWDC d'Apple a permis à quelques chanceux d'en voir davantage avec un clip officiel.

Des images qui n'ont pas tardé à fuiter et à être partagées sur Twitter. On peut ainsi découvrir durant quelques secondes Joaquin Phoenix sur un navire et qui se rapproche de la caméra.

En plus de ce court clip, Apple a utilisé des images du film pour faire la promotion de Vision Pro, son casque de réalité mixte. On peut alors apercevoir sur les images ci-dessous le plan d'une bataille à cheval qui s'annonce impressionnante.

L'autre bon coup d'Apple TV+

Ridley Scott reste donc dans le genre historique après Le Dernier Duel (2021) et avant de se lancer dans le tournage de Gladiator 2. Pour rappel, en plus de Joaquin Phoenix pour interpréter Napoléon, Vanessa Kirby jouera l'impératrice Joséphine de Beauharnais et Tahar Rahim sera le vicomte de Barras. Le synopsis annonce que le biopic reviendra sur les origines de Bonaparte, et son ascension vers le titre d'empereur. Tout cela, à travers le prisme de sa relation avec sa femme Joséphine.

Joaquin Phoenix - Napoléon ©ClickNewsGoffSplashNews.com

Le film sortira sur Apple TV+. Mais comme pour Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, la plateforme a négocié un deal pour sortir Napoléon au cinéma. Ainsi, on pourra découvrir Killers of the Flower Moon le 18 octobre sur grand écran grâce à Paramount, et le film de Ridley Scott dans les salles le 22 novembre distribué par Sony Pictures.